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Göksel Arsoy'un cenazesinde fotoğraf çektirmek isteyenlere Serdar Gökhan'dan tepki

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Göksel Arsoy'un cenazesinde fotoğraf çektirmek isteyenlere Serdar Gökhan'dan tepki
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Göksel Arsoy'un cenazesine katılan Serdar Gökhan, tören sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi. Bu nedenle cenaze namazına katılamadığını söyleyen usta oyuncu, "İmam konuşmaya başlamış, hala derdi fotoğraf" sözleriyle sitem etti.

Yeşilçam'ın usta ismi Göksel Arsoy'un son yolculuğuna uğurlandığı törende dikkat çeken anlar yaşandı. Cenazeye eşi Şükran Gökhan ile katılan Serdar Gökhan, tören sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kişilere tepki gösterdi.

GÖKSEL ARSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

90 yaşında hayatını kaybeden Göksel Arsoy için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Sanat dünyasından birçok isim, "Altın Çocuk" lakabıyla hafızalara kazınan Arsoy'a veda etmek için törende bir araya geldi.

Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Arsoy'un naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SERDAR GÖKHAN

SERDAR GÖKHAN'DAN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Göksel Arsoy'a son görevini yerine getirmek için cenazeye gelen Serdar Gökhan, Yeşilçam'ın son dönemde verdiği kayıplara değindi. Usta oyuncu, "Yeşilçam'da yaprak dökümü sürüyor. Sıra bana da gelecek" sözleriyle duygularını dile getirdi. Duayen oyuncu Halil Ergün ise Göksel Aksoy’un çok özel bir insan olduğunu belirtirken, yakınlarına başsağlığı diledi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Tören sırasında bazı kişilerin kendisiyle fotoğraf çektirmek istemesi ise Serdar Gökhan'ı kızdırdı. Fotoğraf talepleriyle ilgilenmek zorunda kaldığı için cenaze namazına katılamadığını söyleyen Gökhan, "İmam konuşmaya başlamış, hala derdi fotoğraf" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

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