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Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı kefen ve cenaze torbası ihalesinde yolsuzluk yapıldığını öne sürdü. Gökçek, TBMM'deki basın toplantısına "Ankara'da vurgunun adı ölüm" yazılı pankart ile çıkarken, salona tabut, kefen takımı ve cenaze torbası getirdi.

Fahiş konser ücretleriyle tartışılan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez de kefen ve ceset torbası ihalesi üzerinden vurgun iddiasıyla gündemde... Konuyla ilgili TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in salona tabut, kefen takımı ve cenaze torbası ile gelmesi dikkat çekti.

ONLARI KİME KULLANDILAR?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ABB'nin cenaze torbası ve kefen alımına ilişkin ihaleye çıktığını ifade eden Gökçek, "Depremden 11 gün sonra ihaleye çıktılar. 21-B acil eylem alımıyla yapıldı bu ihale. 11 Mart 2023 tarihinde mallar teslim edilmek üzere ihlale sonlandı. Deprem oldu, 35 gün geçti, Ankara Büyükşehir Belediyesi 80 milyonluk alımla kefen takımı ve ceset torbaları aldı. 35 gün geçmesine rağmen o bölgedeki hangi vatandaşımıza kullandılar?" diye konuştu.

Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

"CESET TORBALARINI PARAYLA DOLDURDULAR"

Aynı dönemde Üsküdar Devlet Hastanesi'nin tanesi 259 liradan 30 kefen takımı aldığına dikkati çeken Gökçek, "Üsküdar Devlet Hastanesi tanesi 57 liradan ceset torbası satın alıyor. Bu hesaptan gittiğimizde elimizde 1 milyon 250 bin adet ceset torbası olması gerekiyor. Bu ceset torbaları nerede? Bu ihale içinde kefenden kaç tane satın aldıkları, ceset torbasından kaç tane aldıklarını da bilmiyoruz. Bu işin iki tarafında sıkıntı var. Vatandaşımız elindeki bileziğini gönderirken, insanlar soğukta gidip o bölgede yatıp, insanların yarasını sarmaya çalışırken, bunlar kefenleri, ceset torbalarını parayla doldurdular." ifadelerini kullandı.

Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

"BU VURGUN HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Bu ihaleyi alan firmanın inşaat firması olduğunu, şirketin şimdiye kadar sadece cenazeye ilişkin 2 iş yaptığını, bunların da ABB'ye olduğunu belirten Gökçek, "Her gün bize gelip depremle alakalı konularda konuşan CHP'lilere sesleniyorum, Mansur Yavaş'ın yaptığı bu vurgun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu nereye konumlandırıyorsunuz?" diye sordu.

İDDİA EDİLEN RAKAM 15 MİLYON TL

ABB'nin diğer belediyelere kıyasla kefen ve tabut alımlarında birim fiyatlar üzerinden çok fazla para ödediğini dile getiren Gökçek, 2020, 2022 ve 2024'te yapılan ihalelerde 15 milyon lirayı bulan yolsuzluklar yapıldığını ileri sürdü.

Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

"BU PARALAR KİMİN CEBİNE GİTTİ?"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, ihaleleri konuyla alakası olmayan şirketlere verdiğini belirten Gökçek, şunları söyledi: "Bu paralar kimin cebine gitti? Ankaralı hemşehrilerimin bu paraları kime peşkeş çekiliyor? Bu kişilerin mutlaka ortaya çıkması lazım. Bunların hepsini savcılığımıza teslim edeceğim. Tüm verileriyle, kişileriyle araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Mahsur Yavaş yıllardır bu işleri yapıyor, bu konuyla alakalı neden bu adamın üzerine gidilmiyor? Acaba Ankara'da da bu konuyla alakalı kendisini koruyan bir çete mi var? Sayın Mahsur Yavaş, pandemi döneminde, konserde, tabutlarda, ceset torbalarında, kefen işlerinde yaptığın vurgun ortada. İnsanlar ağlarken, enkaz altından çığlıklar gelirken, hepimiz Türkiye olarak yekvücut olmuşken bu yapmış olduğunuz ihaledeki ceset torbaları, kefenler nerede? Bunların arasındaki fiyat farkları kimin cebine gitti?"

Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
Kaynak: AA / Politika
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Yorumlar (52)

Haber YorumlarıVEFA:

Babası Ankara'yı batırdı, bu da böyle giderse ampulü patlatacak. Memlekette güzel şeyler de oluyor yaaa!!!

Yorum Beğen312
Yorum Beğenme71
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Ula vurgun varsa mahkemeler zaten iktidarın elinde gerekeni yapar. Senin ki kuyruk açısı okşan gökçek.Dinazor ... seni.

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Haber YorumlarıTemel Temel:

babası gibi boş beleş işlerin peşinde

Yorum Beğen300
Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıCabbar aga:

Yavşak bizim köyde 3 keçi gudemez milletvekili oldu konuşuyor

Yorum Beğen248
Yorum Beğenme48
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Hadi lan hadi işineeee . Armut dibine düşermiş olum . Katranı kaynatsam olur mu şeker cinsini sinemaya gönderdiğim cinsine çeker . Hadi kışt .

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Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Yolsuzluğun kitabını yazmış adamların yaptıklarına bak vay be

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Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Bu adamın maaşını ben ödüyorum.

Yorum Beğen184
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Haber YorumlarıTuran Şahin:

bu paralar dinazor parkına gitti)))),sülalece Türkiye yi sömürün,başka hiç akıllı insanmı yok Türkiye de,çok yaşa padişahım,baba milletvekili,oğul milletvekili, vay yavrum vay,

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Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıCemalettin Doğan:

Dinazorlar içinde ne var

Yorum Beğen139
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yapılan yolsuzlukları kim olursa olsun savunmak müslüman,ahlaklı,dürüst birine yakışmaz ve bu yolsuzlukları yapanları ortaya çıkaran kim,ne,hangi görüşten olursa olsun benim nazarımda kul millet yetim hakkını koruyan saygıdeğer insanlardır fakat her nedense osman gökçek bey geçmişte bakanlığına usülsüzce dezenfektan satan bakana ses çıkarmadı acaba yalnız muhalefetin yolsuzluklarınımı görüyor iktidar cenahında hiç yolsuzluk yok herkes pir ü pak mı

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme7
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