Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşların bayramını kutladı. Törenlerde müzik, dans ve şiir gösterileri yapıldı. Jandarma ve Emniyet gösterileri büyük alkış aldı. Vali Cahit Çelik, Cumhuriyet Bayramı'nın Türk milleti için büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Niğde'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlama programında Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende, Niğde Güzel Sanatlar Lisesi korosu tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylendi, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

Jandarma Asayiş Komando Timi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı Özel Harekata bağlı pilotların helikopter gösterisi bayram alanını dolduran kalabalık tarafından büyük alkış aldı.

Törende konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, "Yüce Türk milleti tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadele'nin sonunda bağımsızlığını kazanmış ve tarihin her döneminde olduğu gibi esaret altına girmeyeceğini, tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz milleti ile birlikte kazandığı bu büyük zaferi, Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Büyük Önder 'Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir' diyerek; 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyet, Türkiye için sadece bir yönetim şekli olmamış, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olmuştur. Cumhuriyetle birlikte Türk milletinin ufku genişlemiş ve her alanda büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir. Milletimiz, Cumhuriyet ile birlikte milli bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi olmuşlardır. Bu nedenle Cumhuriyet Bayramı aynı zamanda bir vatandaşlık bayramıdır" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 18.30'da düzenlenecek Fener Alayı ile devam edecek. - NİĞDE