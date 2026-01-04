Haberler

Maduro ve eşi New York'a getirildi

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD'de uyuşturucu ve silah suçlamaları kapsamında New York'un kuzeyindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne ulaştı. İddianamede Maduro'nun 'uyuşturucu terörizmi' suçlamasıyla kokain ithali için komplo kurmaktan yargılanacağı belirtiliyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, haklarında ABD'de açılan uyuşturucu ve silah suçlamaları kapsamında New York'un kuzeyinde bulunan Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne getirildi.

ABD basını, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in Cumartesi günü New York'a ulaştığını duyurdu. Çifti taşıyan uçağın, New York kentinin hemen kuzeyinde bulunan Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indiği bildirildi. ABD Adalet Bakanlığı'na göre Maduro ve Flores, New York Güney Bölgesi savcılarınca hazırlanan yeni iddianame kapsamında ABD'ye getirildi. İddianamede, Maduro'nun "uyuşturucu terörizmi" suçlamasıyla kokain ithali için komplo kurmakla suçlandığı, ayrıca ağır silah ve tahrip edici cihazlar bulundurmaya yönelik iddiaların yer aldığı kaydedildi. ABD basını, Maduro ve Flores'i taşıyan uçağın Cumartesi öğleden sonra Stewart Üssü'ne iniş yaptığını açıkladı. Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'nden sonra çiftin New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan Metropolitan Federal Gözaltı Merkezi'ne getirilmesi bekleniyor.

İddianame ve suçlamalar

ABD Başsavcısı Pam Bondi tarafından kamuoyuna duyurulan iddianameye göre, dosyada Maduro'nun yanı sıra ailesi ve bazı kabine üyeleri de yer alıyor. Suçlamalar arasında uyuşturucu kaçakçılığına yönelik organizasyon iddiaları ile "makineli tüfekler ve tahrip edici cihazlar" bulundurma ve bunların teminine ilişkin komplo suçları bulunuyor. ABD'li yetkililer, Nicolas Maduro'nun önümüzdeki günlerde New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmasının beklendiğini bildirdi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtilirken, Venezuela yönetiminden New York'a gelişe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
