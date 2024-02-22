Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya: Tek gayemiz halkımıza hizmetkarlık yapmak

AK Parti'nin yerel seçimler için Muş merkezde kullanacağı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirdi. Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ve Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı ve Adayı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce, ilçe belde belediye başkanları ve adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Adayı Feyat Asya; "Bugün bir taziye vesilesi ile ilimize teşrif eden kıymetli büyüğümüz Bursa Milletvekilimiz Muhammed Müfit Aydın ve ilimizin Milletvekili Mehmet Emin Şimşek karargahımızda halkımızla bir çay içmek istediler. Bizde karargahımızın gayrı resmi açılışını yapmıştık. Teberrüken Milletvekillerimizin katıldığı bir açılış yapmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Rabbim 31 Mart 2024'te icra edilecek seçimlerin özelde şehrimize ve şehrimiz insanlarına genelde ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. En nihayetinde gönül coğrafyamızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın elinin ve dilinin çok daha güçlü olmasına vesile olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum" dedi.

"GERÇEK BELEDİYECİLİĞİN İNŞASI İÇİN KOLLARIMIZI SIVADIK"

Asya, gerçek belediyeciliğin inşasını yapacaklarını belirterek; "İlk günkü aşk ve heyecanla çıktığımız kutlu yolda tek gayemiz halkımıza hizmetkarlık yapmaktır. Önümüzdeki dönemde bu şehrin eksik kalmış sosyal, kültür, gönül, sevgi, muhabbet ve edebiyat belediyeciliğini yapmak üzere hep birlikte sahada olacağız. Gönüllere dokunmak, asli işimiz olan gerçek belediyeciliğin inşası için kollarımızı sıvadık. Rabbim her birimizin yardımcısı olsun. İnşallah başta il başta olmak üzere 5 ilçe 17 belde belediyemiz ile birlikte Sayın vekilimiz ve il başkanımızın koordinesinde güçlü bir şekilde Ankara'dan almamız gereken paylara vesile olacak çalışmalara sizler katkı sunacaksınız. Bizler de hizmetkarlığa devam edeceğiz. Bu vesile ile kısa bir süre içinde toplanan siz değerli dostlarımıza şahsım ve ekibim adına şükran ve minnetlerimi arz ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Melik Emre, saha çalışmalarının startını verdiklerini kaydederek; "Değerli Bursa Milletvekilimiz Müfit ağabeyimiz meclisin tatile girmesi ile gelip çalışmalarımıza katkı sundu. Bizleri kırmayıp seçim büromuzu ziyaret edip, coşkumuza ortak olmak isteyen Müfit ağabeyimize hoş geldiniz diyorum. Dün saha çalışmalarımızı başlatmıştık. Hepimizin yolu bahtı açık olsun" şeklinde konuştu.

YÜCE: FEYAT BAŞKANIMIZI 3'ÜNCÜ DÖNEMDE DE BAŞKAN OLARAK KAZANDIRACAĞIZ

MHP İl Başkanı Osman Yüce, birlik beraberlik mesajı vererek; "Biz memleket sevdalısı olan bir siyasi partiyiz. Karşılıksız bir şekilde bu davaya gönül vermiş biri olarak Feyat Başkanımızı 3'üncü dönemde de başkan olarak kazandıracağız. Muş'ta yarım kalan hizmetlerin tamamlanması adına oylarınıza, dualarınıza ve desteklerinize ihtiyacımız var. Hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz" ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK: BİZLER BU YÜREKLERİN SICAKLIĞI İLE BU İNSANLARA HİZMETKARLIK EDİYORUZ

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini ifade ederek; "Değerli büyüğümüz Bursa Milletvekilimiz Müfit ağabey, taziyelere katılmak üzere ilimize geldi. Seçim karargahımızda çay içme teklifimizi kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program planımızda yoktu. Kısa bir süre içinde böyle gözleri gülen bir kalabalık hiçbir yerde yoktur. Yaklaşık 22 yıldır bu insanların bakışı değişmedi. Yüzleri ve gözleri hep güldü. Bizler bu yüreklerin sıcaklığı ile bu insanlara hizmetkarlık ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep bu millete hizmet etmeyi şiar edindik. Yine yeni bir yoldayız. Allah hayırlara vesile kılsın. İl belediye başkanımız Feyat Asya, 5 ilçe belediye başkanımız, 17 belde belediye başkanlarımız, meclis ve genel meclis üyelerimiz ile birlikte 5 yılda daha bu şehre hizmet etmeyi Cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Sizler bundan 6 ay önce parlamentoda 5 yıl daha çalışma vekaleti verdiniz. Hiçbir zaman tembellik yapmadık. Milletimiz ve şehrimiz için çalıştık bundan sonra da çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

AYDIN: BU PARTİNİN SİZLERE HİZMETKAR OLMANIN DIŞINDA BİR DERDİ YOKTUR

Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ise, seçim çalışmalarının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak; "Bizler sizlerle gurur duyuyor ve iftihar ediyoruz. Değerli kardeşlerim çok ciddi bir zenginlik kazandık. Ekonomimiz elhamdülillah iyi durumdadır. Ben Muş'taki bu araçların onda birini gördüğüm günleri hatırlıyorum. Şimdi hemen hemen herkesin evinin önünde arabası var. Onun için şuanda Türkiye dünyada iyi bir isim yapmaya başladı. Osmanlı'nın ruhunu yaşatmaya başladı. Osmanlı'nın 600 yıllık döneminde bizler dünyaya adaleti ve saygıyı yaydık. 80 yıldır bizleri o tarihten uzaklaştırmaya çalıştılar. Osmanlı döneminde Türk'ü, Kürd'ü, Arab'ı ve Çerkez'i hepsi kardeşçe yaşıyordu. Bizim kardeşlik çimentomuz İslam'dır. Türk'ün, Kürd'ün, Arab'ın ve Acem'in de tek bir çimentosu var o da İslam'dır. Eğer sizler İslam'dan uzaklaşırsanız, o zaman ırkçılık dediğimiz melanet ortaya çıkıyor. Allah hepinizden razı olsun. Bu yolda bugüne kadar yapılan hizmetler için Başkanımızı, Milletvekilimizi ve İl Başkanlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok ciddi bir mesafe alınmış. Bu fırsatı 31 Mart'ta bunu devam ettireceğiz. Bu partinin sizlere hizmetkar olmanın dışında bir derdi yoktur. Buradaki il başta olmak üzere ilçelerimiz ve beldelerimizde bu hizmetkarlığın devam etmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah hayırlı ve uğurlu etsin" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.