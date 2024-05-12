Miçotakis'in ziyareti öncesi Erdoğan'dan Yunan basınına kritik demeç! İşte komşu ile ilişkilerde en iyi ve en kötü an

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Ankara ziyareti öncesi Kathimerini'ye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerde en kötü dönemin 15 Temmuz sonrasında FETÖ'cü teröristleri Yunanistan'ı kabul etmesi olduğunu belirtti. Erdoğan, "İlişkilerimizdeki en iyi seviyenin de geçtiğimiz Aralık ayında imzaladığımız Atina Bildirgesi olabilir. Bu bildirge ilişkilerimizde yeni bir aşamanın başlangıcı olmuştur." dedi.

MİÇOTAKİS ANKARA'YA GELİYOR

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelecek. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. En son 7 Aralık 2023'te Atina'da bir araya gelen iki lider, önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını masaya yatıracak.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis

ERDOĞAN YUNAN BASININA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in kritik Ankara ziyareti öncesi Yunan basınından Kathimerini'ye mülakat verdi. İki ülke ilişkileri üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İLİŞKİLERDEKİ EN KÖTÜ AN FETÖ'CÜLERİ YUNANİSTAN'IN KABUL ETMESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidarda olduğunuz 20 aşkın yılda, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin hangisini en iyi, hangisini en kötü anı olarak seçersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Burada pozitif meselelerle ilerlemek ve onları dillendirmek isterim ancak sorunuzu yanıtlamak gerekirse ülkemizde 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain FETÖ kalkışması ve darbe girişimi sonrası teröristlerin komşumuz Yunanistan'a kaçması ve aramızda hem komşuluk hem müttefiklik bağı olmasına rağmen, Yunanistan'ın darbeci sözde askerleri koruyup kollaması, ilişkilerin en dip noktalarından biri olarak görülebilir.

"DERİN BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLUŞTURMUŞTUR"

Bu sadece şahsımı değil darbeye çıplak elleriyle direnen ve bir demokrasi destanı yazarak darbecileri püskürten halkımızı da incitmiştir. Kendisi de yaşadığı tarihsel süreç içerisinde edindiği tecrübelerle, darbelerin ne olduğunu bilen Yunanistan'ın böylesi bir tutum takınması derin bir hayal kırıklığı oluşturmuştur.

"İLİŞKİLERİMİZDEKİ EN İYİ SEVİYE ARALIK'TA İMZALADIĞIMIZ ATİNA BİLDİRGESİ"

İlişkilerimizdeki en iyi seviyenin de geçtiğimiz Aralık ayında imzaladığımız Atina Bildirgesi olabilir. Bu bildirge ilişkilerimizde yeni bir aşamanın başlangıcı olmuştur. Tabii bunu yeterli görmüyor daha iyi seviyelere ulaşmak için çalışıyoruz. Bu bildirge yeni Türk-Yunan ilişkilerinin zeminini teşkil edeceğine inanıyorum ve yeni rekor düzeylere ulaşmayı temenni ediyorum."