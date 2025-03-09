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Bahçeli: Milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin sonu göründü

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MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" mesajı geldi. Bahçeli "On yıllardır milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin nihayet sonu görünmüştür. 27 Şubat İmralı çağrısı PKK terör örgütüyle birlikte diğer bütün uzantı ve grupları açıkça bağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye" kapsamında yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde; "Terörsüz Türkiye hedefi, tarihin ve coğrafyanın huzurla mühürlenmesi, umutla müjdelenmesi, barış ve kardeşlik ruhuyla mücehhez hale gelmesidir. On yıllardır milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin nihayet sonu görünmüştür.

"İHANET DÖNEMİ KAPANMAK ÜZEREDİR"

Sosyal, siyasal, ekonomik, güvenlik, toplumsal maliyeti ile birlikte insani ve vicdani kayıp ve mağduriyetleri yüksek seviyelere tırmanan silahlı şiddet ve ihanet dönemi kapanmak üzeredir. Kaldı ki başka bir seçenek veya ileri sürülebilecek bir mazeretten bahsedilemeyeceği gibi bölücü terörü haklı gösterebilecek hiçbir anlayış ya da amaçtan söz açılamayacaktır.

Siyaset ve demokrasi hayatına düşen terör gölgesine artık sabır ve tahammül göstermek mümkün değildir. Türk milleti harici ve dahili odakların baskı ve dayatmalarına göz yummayacak, risk ve tehditlerin daralan markajına sıkışıp kalmayacaktır. Terörle demokrasi, silahla siyaset, kaosla huzur, bölünmeyle birlik ve beraberlik arasında güvenli bir liman, ara bir istasyon yoktur. Aziz milletimiz makus ve menhus talihini yenmek için kutlu irade ve inancıyla devrededir.

"TERÖRÜN TORTU VE KALINTILARI KAZINIP ATILACAKTIR"

Geride kalan 41 yıllık terör ve bölücülük enkazı el birliğiyle, ortak aklın imkânlarıyla, elbette samimi, sahici, sabırlı, hasbi ve güven veren hamlelerle kaldırılacaktır. Terörün kanlı izleri silinmekle birlikte tortu ve kalıntıları da tamamıyla kazınıp atılacaktır. Herhangi bir yol kazasının yaşanmaması, yanlış anlamaların tezahür etmemesi, hassasiyet yönü ziyadesiyle fazla olan iyimser gelişmelerin sekteye uğramaması/uğratılmaması konusunda son derece dikkat, sorumluluk, özen ve uyanıklık gerekmektedir.

"ÇAĞRI PKK İLE BİRLİKTE DİĞER UZANTILARI DA BAĞLAMAKTADIR"

Önümüzde ihmali ve ihlali düşünülemeyecek altın bir fırsat bulunmaktadır. Bu fırsat aynı zamanda vehimlere kapılmadan müşterek fehim, fecir ve ferasetle tedarik ve temin edilmelidir. DEM Parti'nin sağduyulu, soğukkanlı, sıcak mesajlarının yanı sıra tutarlı ve istikrarlı adımlarını muhafaza gayreti sonucunda Türkiye partisi olmasının önü de açılacaktır. 27 Şubat İmralı çağrısı PKK terör örgütüyle birlikte diğer bütün uzantı ve grupları açıkça bağlamaktadır.

YPG'nin ve buna benzer terörist oluşumların anılan çağrıdan muaf ve istisna olduklarını iddia etmeleri, çatlak ses çıkaranların bu mesnetsiz görüşü bir plan dahilinde paylaşmaları örgütsel ve kurucu önderliğin doğasıyla tamamıyla çelişkilidir. Terör örgütünü kuran feshini istemiştir. Bunun dışında zamana oynamak, ortamı bulandırmak, süregelen pozitif gündemi tahrip ve tahrik edici nitelikte top çevirmek, siyasi ve hukuki düzenleme taleplerini yoğunlaştırmak aymazlıktır. Bilhassa melezleşmiş bir millet yapısını dikte etmenin peşine düşenler, yürürlükteki Anayasa'da ifadesini bulan Türk vatandaşlığı tanımını pervasızca ve peşin hükümlerle tartışmaya açanlar terörsüz Türkiye seferberliğini kesintiye uğratmanın düşünü kuran tatlı su kurnazlarıdır.

"TÜRKİYE'MİZ TERÖRSÜZ BİR GELECEĞİ İNŞA VE İHYA AMACINDADIR"

Gerçekçi ve geniş bir temelde mezkûr seferberliğin sonuca ulaşması halinde kazanması kaçınılmaz olan, bununla kalmayıp ortaya çıkacak muazzam barış ve bahtiyarlık vasatından dolayı göğsü kabarması kesin görülen elbette ortak kader paydasında buluşan herkestir. Bizim nazarımızda herkes Türkiye'dir, milletin tamamıdır. Maşeri vicdan terörün kalıcı ve köklü şekilde bitişinden veya bitirilmesinden kesinkes yanadır. Bu gayenin en kısa sürede ifa ve icrasında en küçük görüş ayrılığı yoktur. Zaman ve zeminin konjoktürel gelgitlerinden yararlanarak söz konusu ağır sorunun uzamasına, savsaklanmasına, hatta sabote edilip aykırı ve çarpık seslerin çıkmasına hizmet edenler hesabını veremeyecekleri vebal altındadır. Türkiye'miz siyasi mutabakat ve toplumsal dayanışmayla terörsüz bir geleceği inşa ve ihya amacındadır.

"TERÖRİSTLER KANLI SİLAHLARINI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE TESLİM ETMELİ"

Hiç şüphe yoktur ki terör, büyük ve kahredici bir insanlık suçudur. Terör, insani miras ve emanetlerin hiçe sayılmasıdır. Türk milleti terörle yaşamaya ne mahkûm, ne mecbur, ne de müstahaktır. PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal ve ön şartsız silah bırakmalı, hatta kanlı silahlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmelidir.

Ateşkes açıklaması doğru, dengeli ve isabetli bir açıklama değildir. Çünkü ateşkes rejiminden bahsetmek için eşit ve egemen güçlerin karşılıklı münasebet ve mücadelesine sahne olan ahlaki, mantiki, meşru ve hukuki bir ortamın varlığı asla yoktur. Bunun tam tersine olacak şekilde, yapılacak her teklif, söylenecek her söz tek taraflı bir oyalanmadır ve beyhudedir. Küresel siyaset ve stratejik ilişkilerin pek çok sarsıcı gelişmeye gebe olduğu bir dönemde terör örgütünün bütün uzantı ve bağlantılarıyla silah bırakması ikamesi olmayan bir gerekliliktir.

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ VARLIĞINI SONA ERDİRMELİDİR"

Jeopolitik kırılmaların tehlikeli şekilde vasat bulduğu bugünkü dünya tablosunda milli birlik ve dayanışma ruhunun işlerliğine ve işlevselliğine ileri düzeyde ihtiyaç vardır. Bölücü terör örgütü, kurucu önderliğin 27 Şubat çağrısına müzahir hareket edip hiçbir şart ileri sürmeksizin silahla yollarını ayırmalı ve örgütsel varlığını sona erdirmelidir. Bunun dışında hiçbir tasarruf, tahayyül ve tehir çabası masum ve makul kabul edilmeyecektir.

Anayasa'da amir hüküm olan Türk vatandaşlığı tanımı etrafında gittikçe somutlaşan, sürekli irtifa kazanan tehlikeli ve tedirgin edici tartışmaların ifade ve düşünce hürriyetinden daha çok yıkıcı ve zehirleyici fonksiyonu vardır ve bu art niyetli keşmekeşin süratle sonlandırılması samimi beklentimizdir.

"PROVOKASYONLARIN ÜLKEMİZ ALEYHİNE SİPARİŞ EDİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR"

Bölgesel nitelikli kaos dinamikleri son derece etkin ve faaldir. Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde yaşanan kaygı veren çatışmalar yaygınlık emaresi göstermektedir. Dış bağlantılı etnik ve mezhebi provokasyonların bir yanda ülkemiz diğer yanda komşu ülkeler aleyhine kapsamlı olarak sipariş edildiği anlaşılmaktadır. Derin ve denetimsiz bir bunalım kapanına şuursuz ve fütursuz zihniyetler tarafından sürüklenmek istenen küresel ve bölgesel müesses mimari her türlü kriz ve kargaşaya açık haldedir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında tecelli eden hakim ve havi uluslararası sistem ölümcül darbelerle tasfiyenin eşiğindedir. Buna karşılık adalet, eşitlik, hakkaniyet ve haysiyet esaslarına saygılı bir dünyanın tesis edilip edilmeyeceği, siyasi ve stratejik yol haritasının ne zaman belirleneceği, demokrasi ve hukuk alanında görülen kontrolsüz dağınıklığın ve dağılmanın nasıl toparlanacağı her insanı, her milleti, her ülkeyi yakından ilgilendiren ortak bir sancıdır.

"KANUNSUZ SİLAH TAŞIYANLAR BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDEYECEKTİR"

İç huzur ve barış ortamını kardeşlik kültürüyle pekiştirmiş, milli onurla perçinlemiş Türkiye'nin gücüne güç katacağı, küresel ve bölgesel tehditlere karşı munzam ve mütemadi direniş göstereceği kuşkusuzdur. Türk ve Türkiye Yüzyılı, huzur ve barışın yüzyılıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı, dünya sallanırken milli güvencenin yüzyılı, bin yıllık kardeşlik hukukunun yüz akı, doğudan batıya, kuzeyden güneye muazzez milletimizin gönül akını ve gövde gösterisidir.

Bu nedenle İmralı tarafından 27 Şubat 2025 tarihinde yapılan tarihi çağrıya PKK'yla birlikte diğer uzantı ve iltisak halindeki örgütlerin riayet ve bağlılığı mecburidir. Terörsüz Türkiye amacı derhal gerçekleşmeli, terör hayatımızdan sökülüp atılmalıdır. Aksi halde elinde kanunsuz silah taşıyan kim olursa olsun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir."

Bahçeli: Milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin sonu göründü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıTurgut Alperen:

Elhamdülillah. Devlet Bahçeli sen gerçekten bir devlet adamısın. Öyle bir hamle yaptın ki, dost düşman ağzı açık kaldı. Hele ki düşmanlar ve muhalefet ne yapacağını ne diyeceğini bilemedi, elleri ayakları birbirine dolandı. Müthiş bir strateji. Allah senden razı olsun.

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

şu an ülkemizde intihar, cinayet, tecavuz , hırsızlık vakaları , terör vakalarının bin kat üstünde , milletin aklıyla dalga geçmeyin

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Haber YorumlarıSelman kaya:

Birde yüzünü görsek başbuğ

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Haber YorumlarıCevdet Pasa:

Büyük liderler başarıları ile anılacaktır. Türk Milleti Bahçeli ve Başbuğ un değerini geç anladı ama bunlar Mustafa Kemalden sonra gelmiş gerçek tek Türk liderleridir. Memfaati uğruna asla Vatanı Milleti satmayan bu değerler için her şeyi göze almış büyük insanlar. Allah sizlerden gani gani razı olsun.

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

eeeee..! adama sormazlar mı..? hiçbirşey vermeden,dem'lilerin elini sıkmakla,bebek katiline bir çağrı yaptırtmakla bu iş bitebiliyordu ise bunça yıl bu kadar şehit neden verildi..? bunca ekonomik kayıplar neden yaşandı..? bunu neden önce yapmadınız..? cevabını ben söyleyeyim..! herkes dikkat etsin..! bu son yaşanan açılım ne zaman başladı..? trump'un gelmesi ve esed'in suriye'yi terk etmesiyle..! tesadüf mü..? bence değil..! BOP tıkır tıkır işliyor..! 85 milyonun başına çorap örülüyor...!

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Haber YorumlarıMuzaffer Karaman:

gercek zafer turkıye cumhurıyetının galıp gelıp terorıstlerı teslım almasıyla olusur. suan terorıst basının basın bultenı ıle zafer ılan ettık. hanı son terorıste kadar savasa devam edecektık. suan hala bınlerce terorıst yokmu.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ne dedi ne dedi

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Haber YorumlarıCevdet Pasa:

Büyük linsanların hayelleride büyük olur, ufak basit insanlar ufak işlerle uğraşır. Yolun açık olsun bilge lider.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Göreceğiz bakalım. Bunu istemeyen hain oğlu haindir ama neyin karşılığında? Böyle bir tek çağrı ile bu adamlar yüz yıllık amaçlarından bir anda vaz mı geçecekler yoksa yeni bedeller mi var.

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Gören, duyanda sanır ki, milletimizin başına musallat olan kanlı örgütü inşa edenlerle, örgütün siyasi kanadını temsil edip sonunu hazırlayanlar farklı kişiler. Lütfen aklımızla dalga geçmeye derhal son verin.

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