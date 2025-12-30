MHP'li Yalçın: Terörsüz Türkiye'nin, teröristi sevmek anlamına gelmediğini sabırla anlatacağız

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "Terörsüz Türkiye etrafında döndürülmek istenen fitne ve tefrika dolaplarını engelleyecek, karalama ve karartma kampanyalarını etkisiz hale getireceğiz. MHP'nin Terörsüz Türkiye'ye dair program ve faaliyetleri yeni yılda da bütün hızıyla sürecektir. Terörsüz Türkiye'nin, teröre taviz vermek ve teröristi sevmek anlamına gelmediğini sabırla anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yoğun olduğu kadar netameli, iç ve dış gündem konularının tesiri altında çalkantılı bir yıl geçirdiğini belirterek, "Bununla birlikte ülkemiz, 21'inci yüzyıla dönük yüksek hedeflerine doğru bütün dahili ve harici engellemelere, bütün risk faktörlerine rağmen emin adımlarla ilerlemektedir. Başta Terörsüz Türkiye olmak üzere Türkiye Yüzyılı'nı bütün unsurlarıyla gerçekleştirme yolunda atılan adımlar, kararlı şekilde sürdürülmektedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından Terörsüz Türkiye kervanının yola çıkarılmasından bu yana MHP teşkilatları yollara düşüp binlerce kilometre mesafe almıştır. Divandan Kurullara, milletvekillerimizden teşkilat üyelerine kadar bütün MHP kadroları, Terörsüz Türkiye hakkında çeşitli toplum kesimlerini bilgilendirmek amacıyla harekete geçmiştir. Memleketin en ücra köşelerine kadar gidilerek vatandaşlarımızla kucaklaşılıp halleşilmiş; onların görüş, talep ve beklentileri alınmıştır" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCANMAKTADIR'

Bu çerçevede; MHP tarafından çeşitli ad ve temalar altında çok sayıda etkinlik düzenlendiğini hatırlatan Yalçın, "Sadece 24 Ekim sonrasında yurt çapında başlatılan 'Hayırlı Günler Komşum' temalı ziyaretlerle 'Derdiniz Derdimizdir' konulu sohbet toplantılarının sayısı binleri aşmıştır. Şimdiye kadarki toplantı ve ziyaretler 41 bin 740'ı bulmuştur. Terörsüz Türkiye mevzusunda tabiri caizse partimizce iş sıkı tutulmakta, bu hususun kelimenin tam anlamıyla maşeri vicdana sinmesi, maksadın hasıl olması için büyük çaba harcanmaktadır. MHP kadrolarının samimi ve fedakarca gayretleri semere vermeye başlamış; Terörsüz Türkiye hamlesinin sebep ve gerekçeleri bütün ayrıntılarıyla paylaşılan milletimiz, beklenenin ötesinde ilgi göstermiştir. Sahada edinilen izlenimlere göre, MHP'nin Terörsüz Türkiye'ye dair duruşu, aziz milletimiz tarafından gönülden desteklenmektedir. Niyet hayır olunca akıbetin de hayır olacağı muhakkaktır" ifadelerine yer verdi.

'KARANLIK ELLER, KİRLİ HESAPLARINDAN VAZGEÇMEDİ'

Diğer taraftan TBMM'de de Türkiye'nin üniter yapısından ve ulus devlet ilkesinden taviz verilmeden bazı yasal düzenlemeler yapılması istikametinde çalışmalar yürütüldüğünü işaret eden Yalçın, "Bu bağlamda; ayrı baş çekip ayrık otu olma çabalarına son verilmesi, suça karışmamış olanların demokratik sisteme entegre edilmesi, ülke bütünlüğü açısından büyük önem taşımaktadır. Anaların kaygılarının sona erdirilmesi, terörün parçaladığı ailelerin yeniden birleştirilmesi, gençlerin dağa kaçırılması eylemlerinin kalıcı olarak bitirilmesi devletimiz için bir vecibedir. Bu baptaki çabalara destek ve omuz vermek; bütün meşru siyasi partiler ve bütün sivil toplum örgütleri için, bütün kurum ve kuruluşlar için bir borç ve hatta zorunluluktur. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin birlik ve dirliğini, toplumsal barış ve huzuru hedef alan terör odakları hala iş üstündedir. Karanlık eller, kirli hesaplarından vazgeçmemiştir. Terörsüz Türkiye kervanının menzile ulaşmasının taşıdığı büyük önem, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon vesilesiyle bir kez daha meydana çıkmıştır. Üç şehit verdiğimiz operasyonla, Türkiye'nin bütünlüğüne ve istikrarına dönük kanlı eylem hazırlığındaki bir grup terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hal böyleyken; Türkiye'de şaşkın muhalefet hala hakikatleri görmezden gelmekte; üstenci, nadan bir tavırla ters şeritte yol almaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'ÖZEL, CHP'Yİ EMPERYALİZMİN KUCAĞINA DÜŞÜRMEKTE'

Muhalefetin başını çeken CHP'nin, siyasi rakiplerini küfürbaz bir üslupla sürekli karalayıp tahkir etmekten ibaret aşağılık bir politika anlayışını tercih ettiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti: "CHP sözcüleri; iktidarı ve Cumhur İttifakı'nı temelsiz iddialarla sürekli suçlamakta, hasmane bir tutum takınarak uzlaşma ve diyalog iklimini biteviye baltalamaktadır. Milli meselelerde devletin yanında yer alması gereken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ısrarla karşısında konumlanmaktadır. Özgür Özel; Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı suçlu göstermek uğruna, yabancı İHA'larla ilgili devlet refleksini polemik konusu haline getirerek dezenformasyon yapmaktan kaçınmamıştır. Üstelik Özel, yurt dışı gezilerinde Türkiye'yi yabancı meslektaşlarına şikayet etmektedir. Özel; kendi hükümetini sömürgeci ülkelere gammazlayarak küçülürken, Cumhuriyet'i kuran CHP'yi de emperyalizmin kucağına düşürmektedir. Bu yüzden; siyasi kısırlığın, kifayetsizliğin ve çaresizliğin pençesindeki Özgür Özel'i yabancı meslektaşları bile ciddiye almamaktadır. Özgür Özel'in, birtakım siyasi varyasyonlar ve artistik varyetelerle cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlandığı ve yeni kurmaylarını bu yönde görevlendirdiği de gözlerden kaçmamaktadır. Siyasi zombi durumundaki Ekrem İmamoğlu'nun su almakta olan takasını terk etmeye hazırlanan yeni CHP yönetimi, Özgür Özel'in kayığına binmek üzeredir. Esas önemli olan, elbette CHP tabanının bu adaylık cinliğine nasıl tepki vereceği ve genel manada da Türk seçmeninin bunu nasıl karşılayacağıdır."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇABALARINI MİLLİ SEFERBERLİK HALİNDE SÜRDÜRECEĞİZ'

Yalçın, açıklamasının devamında, "Yaslandığını iddia ettikleri milliyetçi muhafazakar kitleler içinde tefrika siyasetini misyon edinen İP başta olmak üzere bazı yavru partiler de rotalarını CHP'nin dümen suyunda belirlemektedir. İP'in kripto ablası, arkasında bir avuç kabiliyetsiz tilmizle zakkum gibi zehirli fitne çiçekleri bırakmıştır. Kripto ablanın öksüzleri, şimdi MHP'ye yönelik algı oyunları ve karalama kampanyalarından beslenmektedir. Onlar da tıpkı CHP gibi ülkemiz aleyhinde dezenformasyon ve Terörsüz Türkiye düşmanlığı peşindedir. Bilindiği üzere, zakkum ağacının çiçekleri çok güzeldir ama oldukça toksiktir. Zaten milletimiz de 'İYİ' bilir, zehri hiçbir zaman teneke kupa içinde sunmazlar. MHP olarak; milletimizin karalama kampanyaları ve yanıltıcı bilgilerle zehirlenmesine, panik ve ümitsizliğe savrulmasına seyirci kalmayacağız. Terörsüz Türkiye etrafında döndürülmek istenen fitne ve tefrika dolaplarını engelleyecek, karalama ve karartma kampanyalarını etkisiz hale getireceğiz. MHP'nin Terörsüz Türkiye'ye dair program ve faaliyetleri yeni yılda da bütün hızıyla sürecektir. Terörsüz Türkiye'nin, teröre taviz vermek ve teröristi sevmek anlamına gelmediğini sabırla anlatmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye'nin bilakis teröristleri ve terör sevicileri yola getirme adımı olduğunu ısrarla dillendireceğiz. Terörsüz Türkiye'nin; hem milli birlik ve bütünlüğümüzü, hem de demokrasimizi koruyup kollama adımı olduğunu tekrarlayacağız. MHP'nin ve Cumhur İttifakının gayesinin, hem ülkemizde, hem de bölgede barış ve hoşgörü iklimini egemen kılmak olduğunu daima vurgulayacağız. Terörsüz Türkiye'yi kamilen hayata geçirme çabalarını 2026 yılında da bir milli seferberlik halinde sürdüreceğiz. Beşinci kol faaliyetinden farksız bozguncu muhalefet anlayışı ile mücadelemizi, yeni yılda da kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.