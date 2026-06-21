MHP İzmir'de terörsüz Türkiye vurgusu

İzmir'de MHP'nin kongre süreci, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın katılımıyla Karabağlar'da gerçekleştirilen ilçe kongresiyle başladı. "Terörsüz Türkiye" hedefinin ön plana çıktığı kongrede terörle mücadeledeki tavizsiz duruşu vurgulayan İl Başkanı Veysel Şahin, "Ya silahlar gömülecek ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler" mesajını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongre süreci, Karabağlar ilçesinde düzenlenen ilçe kongresiyle başladı. TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen kongreye, 'Terörsüz Türkiye', 'sarsılmaz iç cephe ve devlete sadakat' mesajları damga vurdu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yaptığı konuşmada terörün tamamen tasfiye edileceğinin altını çizerek, "Ya silahlar gömülecektir ya da silahlarıyla birlikte gömüleceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Bizim hedefimiz güçlü Türkiye'dir"

Karabağlar'da yeni bir dönemin kapısını araladıklarını belirterek, parti içi süreçlerin önemini anlatan Şahin, şunları söyledi:

"Bugün burada bir bayrak değişimine, bir dava nöbetine ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Karabağlar'daki yeni dönem yürüyüşüne şahitlik etmek için bir araya geldik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongreleri sıradan siyasi organizasyonlar değildir. Bizim kongrelerimiz makam yarışı değil, hizmet yarışıdır. Bizim kongrelerimiz şahısların değil davanın öne çıktığı, nefislerin değil ülkülerin kazandığı kutlu buluşmalardır. Çünkü biz, lideri belli, ilkeleri belli, hedefleri belli olan bir siyasi hareketiz. Bizim sevdamız Türk milletidir. Bizim hedefimiz güçlü Türkiye'dir."

Türkiye'nin ve bölgesinin içinde bulunduğu hassas durumu 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla ilişkilendiren Şahin, iç cephenin sağlam tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Coğrafyamız çok kritik bir dönemden geçmektedir. Etrafımız ateş çemberiyle kuşatılmıştır. Kuzeyimizde savaşlar, güneyimizde istikrarsızlıklar, sınırlarımızın hemen ötesinde emperyalist senaryolar devrededir. Böylesine hassas bir dönemde Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey güçlü bir devlet, güçlü bir millet ve sağlam bir iç cephedir. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi 'İç cephe tahkim edilmeden dış cephe korunamaz.' İşte bugün Türkiye'nin yürüttüğü Terörsüz Türkiye hedefi tam da bu anlayışın eseridir" dedi.

Yürütülen sürecin kesinlikle bir açılım veya müzakere olmadığını kaydeden Şahin, devletin beka refleksine ve MHP'nin değişmez çizgisine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim meselemiz sadece silahların susması değildir. Bizim meselemiz bin yıllık kardeşlik hukukunun yeniden kuvvetlendirilmesidir. Bizim meselemiz aramıza girmeye çalışan emperyalist planların bozulmasıdır. Bizim meselemiz terör örgütüyle Kürt kardeşlerimizi birbirinden ayırmaktır. Biz en başından beri şunu söyledik; bu süreç bir pazarlık süreci değildir. Bu süreç bir müzakere süreci değildir. Bu süreç bir açılım süreci değildir. Bu süreç bir taviz süreci değildir. Bu süreç devletin kararlılığıyla terörün tamamen tasfiye edilmesi sürecidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu nettir, tavrı nettir, çizgisi nettir. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adımın içerisinde olmadık, olmayacağız. Gazilerimizin fedakarlığını gölgeleyecek hiçbir yaklaşımın yanında olmadık, olmayacağız. Çünkü bu devlet şehitlerimizin emanetidir. Bu vatan kahramanlarımızın kanıyla mühürlenmiştir."

"Terörsüz Türkiye vizyonunu fert fert anlattık"

MHP İzmir teşkilatlarının saha çalışmalarına da değinen ve elde edilen başarıyı Türkiye'ye örnek olarak nitelendiren Şahin, "Terörsüz Türkiye hedefi ortaya konulduğu ilk günden itibaren bazı çevreler tarafından bilinçli şekilde çarpıtıldı. Ancak biz milletimize güvendik. Bugün büyük bir gururla ifade ediyorum ki; İzmir'de Patnoslulardan Dargeçitlilere, Çüngüşlülerden Sivereklilere, Afyonlulardan Ağrılılara, Erzurumlulardan Erzincanlılara, Karslılardan Ardahanlılara, Mardinlilerden Şanlıurfalılara kadar toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştık. Mahalle mahalle, kahve kahve, ev ev dolaştık. İlmik ilmik çalıştık. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye vizyonunu fert fert anlattık. İnsanlarımız artık meseleyi daha net görmektedir. Terörden beslenenlerin kimler olduğunu, kardeşlikten rahatsız olanların kimler olduğunu daha iyi anlamaktadır. Gerçekten Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma ortaya koydunuz. Çünkü biz siyaset yapmak için değil, milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz" dedi.

"Karabağlar stratejik açıdan önemli"

Karabağlar'ın MHP açısından çok büyük bir stratejik öneme sahip olduğunu belirten Şahin, ilçenin İzmir'deki en önemli kale ilçelerinden biri olduğunu dile getirerek, "Kapı kapı dolaşacağız. Mahalle mahalle çalışacağız. Gönüllere gireceğiz. Vatandaşlarımızın her derdiyle ilgileneceğiz. Cumhur İttifakı'nın hizmet siyasetini anlatacağız. Türkiye Yüzyılı hedeflerini anlatacağız. Terörsüz Türkiye hedeflerini anlatacağız. ve Allah'ın izniyle Karabağlar'da daha güçlü, İzmir'de daha güçlü, Türkiye'de daha güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi'ni hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ve sunulan faaliyet raporlarının ardından gerçekleştirilen seçimlerde yeni ilçe başkanı belli oldu. Şahin, göreve gelen yönetimi tebrik ederek, "Karabağlar Olağan İlçe Kongresi'nde ilçe başkanlığı görevine seçilen İdris Gürkan Öztürker'e görevinde başarılar diliyor, gerçekleştireceğimiz tüm kongrelerin teşkilatımıza, davamıza ve ülküdaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı