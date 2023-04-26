Memleket Partisi Milletvekili Adayı Av. Karaoğlan: Kadın Bakanlığı'nı yeniden kuracağız

Memleket Partisi İstanbul 3'üncü bölge 4'üncü sıra milletvekili adayı Avukat Hazal Karaoğlan, "Siyasetteki en büyük amacım kadınların sahip olduğu hakların geliştirilmesini ve onların toplumda erkeklerle eşit seviyeye gelmesini sağlamak. 2011 yılında Kadın Bakanlığı kaldırılmıştı; bu bakanlığın mutlaka yeniden kurulması gerekiyor. Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler gereği kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin ortadan kaldırılması için aktif politikalar üretip yaygınlaştırılması gerekiyor. Bunun da yolunun Kadın Bakanlığı'nın yeniden kurulması ile sağlanacağını düşünüyorum" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için aday listeleri netleşti. Memleket Partisi İstanbul 3'üncü bölge 4'üncü sıra milletvekili adayı Avukat Hazal Karaoğlan, 2021 yılında Memleket Partisi'ne üye olması ile başladığı siyasi hayatına aynı partiden milletvekili adayı olarak devam ediyor. Memleket Partisi'nin her türlü ayrımcılığa karşı olduğunu belirten Karaoğlan, "Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Çerkez gibi hiçbir şekilde insanlar arasında ayrım yapmıyoruz, herkes bizim için eşit. Liyakata çok önem vereceğiz ve kuvvetler ayrılığını sağlamaya çalışacağız. Kadınların mecliste eşit oranda temsil edilmesi çok önemli. Özellikle bir anne olarak bunu çok önemsiyor, kadınların yaşadıkları tecrübeleri üstün akıl olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

"YAKLAŞIK 2 YIL BOYUNCA BAKIRKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ SÜRDÜRDÜM"

2018 seçimlerinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi desteklediğini belirten Karaoğlan, "Kendisinin ilkeli, halkçı ve omurgalı siyasetini çok beğeniyorum. 2020 yılında 4 Eylül'de Sivas'ta Memleket Hareketi'ni başlattı. Medyadan gözlemlediğim bu durum bende büyük bir heyecana yol açmıştı. 2021 yılında Muharrem İnce partiyi kurar kurmaz üye olmaya karar verdim. Bu sırada İl Başkanı Ertuğrul Gülsever ile tanıştım. Gülsever'in Bakırköy İlçe Başkanlığı teklifini hiç düşünmeden büyük bir heyecanla kabul ettim. Yaklaşık 2 yıl boyunca Bakırköy İlçe Başkanlığı görevini sürdürdüm. Önümüzdeki genel seçim için istifa ederek milletvekili adayı olmaya karar verdim. İstanbul 3'üncü bölge 4'üncü sıra adayıyım" ifadelerini kullandı.

"14 İLDE OLUŞTURULAN LİSTELERİN BAŞINDA KADINLAR YER ALIYOR"

Kadınların siyasette aktif rol olmasının çok önem arz ettiğinin altını çizen Karaoğlan, "Partimizin tüzüğü kadınların siyasette yer alması konusunda çok demokratik çünkü fermuar sistemini uyguluyoruz. 2 yıllık bir parti olarak henüz bu sistemi karşılayacak üye sayımızın olmamasına karşılık, 14 ilde oluşturulan listelerin başında kadınlar yer alıyor. Örneğin, İstanbul 2'nci bölge ve Ankara 1'inci bölgede ilk sıra adaylarımızın ikisi de kadın. Kadınların siyasette eşit temsili bir demokrasi meselesidir. Ama bunun Türkiye'de yeterinde uygulandığını düşünmüyorum. Memleket Partisi olarak bu konuda da bir iddia ortaya koyuyoruz. Kadına verilen samimi değer, tüzüğümüzde de açıkça belli. Diğer partilerin uyguladığı kadın kotasını samimiyetsiz buluyorum; bizim tüzüğümüzde bir kadın bir erkek olmak üzere sıralamanın yapıldığı fermuar sistemi mevcut" dedi.

"BU YARIŞ MUHARREM İNCE İLE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ARASINDA GEÇECEK"

Karaoğlan, "Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olacağına yüzde 100 inanıyoruz. Bu yarışın Sayın Muharrem İnce ile Recep Tayyip Erdoğan arasında geçeceğini düşünüyoruz. 6'lı masaya halkın güvenmediğini düşünüyorum. Seçimin iki türlü olacağını; ilk seçimden sonra ikinci tura genel başkanımızın kalacağını ve seçimi kazanacağına inanıyorum. Sayın İnce gençlere hitap ediyor. Kendisi öğretmen olduğu için onların seviyesine inebiliyor ve gençler üzerindeki en önemli etkenin, omurgalı ve ilkeli siyaset olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"PARTİMİZİN 6 TANE İLKESİ VAR; ATATÜRK KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Memleket Partisi'nin 6 temel ilke etrafında şekillendiğinin altını çizen Avukat Hazal Karaoğlan sözlerine şöyle devam etti:

"Partimizin 6 tane ilkesi var; Atatürk kırmızı çizgimiz ve de vazgeçilmezimizdir. Atatürk'ü asla tartıştırmıyoruz. Atatürk tartışılacaksa başka partilere gidilsin, bize gelinmesin. Doğaya ve çevreye saygılı olmak, kadına şiddeti ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamak ve engellemek, terörün her türlüsünü reddetmek ilkelerimizin birkaçını oluşturuyor. Siyaset bizim için tamamen topluma ve halka hizmet amaçlı yapılacak. Eğitimde tarikatlara asla yer vermeyeceğiz. Eğitimde laik bir politika izleyip, laiklik ilkesini koruyacağız."

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ"

Kadın hakları ile ilgili birçok çalışmaya imza atacaklarını belirten Karaoğlan, sözlerine şöyle devam etti:

"Meslek hayatımda son 10 yıldır birçok televizyon kanalında kadınların kendi haklarından haberdar olmasını, aynı zamanda Türk Medeni Kanunu ve Ceza Kanunu'ndaki maddeleri anlatarak onlarda farkındalık yaratmaya çalıştım. Siyasetteki en büyük amacım kadınların sahip olduğu hakların daha da geliştirilmesini ve onların toplumda erkeklerle eşit seviyeye gelmesini sağlamak. Aynı zamanda iktidara gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. 6284 sayılı yasa vazgeçilmezimiz ve geliştirerek daha fazla uygulanmasını sağlamaya çalışacağız. 2011 yılında Kadın Bakanlığı kaldırılmıştı; bu bakanlığın mutlaka yeniden kurulması gerekiyor. Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler gereği kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin ortadan kaldırılması için aktif politikalar üretip yaygınlaştırılması gerekiyor. Bunun da yolunun Kadın Bakanlığı'nın yeniden kurulması ile sağlanacağını düşünüyorum."

"ANKARA'DAKİ SARAY ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA TAHSİS EDİLECEK"

Daha birçok alanda yeniliklerin geleceğini vurgulayan Karaoğlan, "Ben hayvanları çok seviyorum, evde kedi besliyorum. Sokaktaki bütün kedi ve köpekleri de site sakinleri olarak besliyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu'nun da geliştirilmesi gerekiyor. Yeni bir düzenleme yapıldı ama bunun hayvan sevenleri tatmin etmediğinin farkındayım. Barınakların mutlaka iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor. Hayvana şiddeti önlemek için ağır cezalar getirilmeli, sadece para cezası olmamalı ayrıca şiddeti izleyip ses çıkartmayan da cezalandırılmalı. Hayvanların korunması için samimiyetle çalışacağımızın sözünü veriyorum. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce fizik öğretmeni olduğu için öğretmen atamaları konusunda da çok hassas. İktidara geldiğimizin ertesi günü derhal 100 bin atamanın gerçekleştirileceğinin sözünü veriyoruz. Ankara'daki saray üstün zekalı çocuklara tahsis edilecek ve bilim merkezi haline getirilecek. Marmaris'teki sarayın da engelli çocuklara tahsis edileceğinin sözünü veriyoruz" dedi.