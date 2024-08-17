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Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı

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TBMM'deki Can Atalay oturumunda yaşanan yumruklu kavga, dış basında da gündem oldu. DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in darp edilmesine vurgu yapan FOX News, "Kadın milletvekilinin kanı parlamento kürsüsüne sıçradı'' ifadelerine yer verdi. Washington Post ise yumruklu kavgayı "Türkiye'deki milletvekilleri arasında fiziksel kavgalar nadir bir durum değil" şeklinde servis etti.

TBMM Genel Kurulu'nun Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin olağanüstü toplantısında muhalefet milletvekillerine yönelik yumruklu saldırı dış basında yer aldı. Washington Post, Fox News, Reuters gibi uluslararası medya kanallarında yer alan haberlerde, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in darp edilmesine ilişkin 'kadın vekilin kadı kürsüye sıçradı" ifadeleri dikkat çekerken, yumruklaşan milletvekillerinin görüntüleri paylaşıldı.

"KAVGADA KAN DÖKÜLDÜ"

Muhalefetin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının görüşülmesi için yaptığı çağrı üzerine dün olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet milletvekillerine yönelik saldırı dış basına da yansıdı. ABD merkezli Washington Post, 'Türkiye'de milletvekilleri, hapsedilen meslektaşlarıyla ilgili tartışma sırasında çıkan kavgada kan döktü'" başlığı ile yumruklaşan milletvekillerinin görüntülerini paylaştı.

Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı

"NADİR BİR DURUM DEĞİL"

Washington Post, TBMM'de çıkan kavgaya geniş bir şekilde yer verdiği haberinde'Türkiye'deki milletvekilleri arasında, siyasi motivasyonlu olduğu düşünülen suçlamalarla hapsedilen bir muhalefet milletvekilinin durumu üzerine yapılan hararetli bir tartışma sırasında kavga çıktı'" ifadelerini kullandı. Haberde kavganın TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın iktidar partisine yönelik 'terörist örgüt' suçlamasının ardından AK Parti milletvekillerinin fiziksel saldırıya geçtiği aktarılırken, şöyle denildi: Birçok milletvekilinin karıştığı kavga sırasında bir kadın milletvekili, kürsüye çıkan merdivenlere kan damlaları düşecek şekilde darp edildi. Bir diğer bir muhalefet milletvekilinin daha yaralandığı bildirildi. Türkiye'deki milletvekilleri arasında fiziksel kavgalar nadir bir durum değil."

Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı

"KADIN VEKİLİN KANI KÜRSÜYE SIÇRADI"

ABD'de muhafazakar Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığı ile bilinen FOX News, 'Türkiye Parlamentosu, muhalefet lideri hapsedilmesi nedeniyle kaotik ve kanlı bir kavganın içine düştü'" başlığı ile verdiği haberde DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in darp edilip yaralanmasıyla ilgili 'Darp edilen kadın milletvekilinin kanı parlamento kürsüsüne sıçradı' ifadelerini kullandı.

Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı

BBC, Reuters ve Associated Press (AP) de TBMM Genel Kurulu'ndaki AKP Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'a yumruklu saldırısının büyük bir kavgaya dönüştüğünü aktarırken, saldırının görüntülerine geniş bir çerçeveyle yer verdi. AP ve Reuters de haberlerinde kadın bir milletvekilinin yaralanmasına dikkat çekti.

Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı

"UTANÇ DUYUYORUM"

İngiliz The Guardian gazetesi 'Bir milletvekilinin iktidarı 'teröristler' olarak nitelemesiyle başlayan kavgadan sonra, temizlik personeli kan lekelerini temizlemek zorunda kaldı' ifadelerini kullandığı haberinde Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'a saldırısının ardından yumruklu kavganın başladığını ifade etti. The Guardian da milletvekillerinin yumruklaşma görüntülerini paylaşırken, Özgür Özel'in "Bu duruma tanık olduğum için utanç duyuyorum" sözlerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (11)

BLACK LİON LİON:

ALPAYIN VEKİLLİĞİ ACİLEN DÜŞÜRÜLSÜN....

99
91
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orhan eren:

Allah, Alpay Özalan'dan razi olsun.

42
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Birşey demedimki:

Ortadoğu ülkesinden normal manzaralar olup burası Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bunlar normal manzaralar. Amerika bizi fena kıskanıyor doğal olarak...

55
26
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Mehmet Demir:

ALPAY REİS GURURUMUZDUR

13
19
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VEFA:

Yeni çeri askeri kıyafeti giydirilip, sarayın kapısında sembolik olarak kılıç kalkan bekletilsin!...

14
12
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İbrahim Demirel:

ABD herseyden önce kendi ülkelerinde ki siyahilerin haklarını versin.

7
2
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Anty-Partizan:

" TC Ciftliginde ,Ulkesini En Cok Sevenlerin Yaramazliklari " Diye de Yazabilirlerdi..Gene Biraz Insafli Ve Saygili Yazmislar..

3
1
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dikduran adam:

BENCE ALPAY İÇİŞLERİ BAKANI OLMALI

0
0
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