Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli, Çevre Yolu İnşaatının Başlaması İçin Çağrıda Bulundu

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye olarak çevre yoluyla ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yolun yapımına biran önce başlanması çağrısı yaptı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye olarak çevre yoluyla ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yolun yapımına biran önce başlanması çağrısı yaptı. Başkan Gerenli, "Lüleburgaz halkı adına Lüleburgaz Belediyesi olarak 100 dönüm toprağımızı çevre yolu yapmaları karşılığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devrettik. Yeter ki Lüleburgaz'ın çevre yolu sorunu çözülsün. Artık tek bir canımızın burnu kanamasın" dedi.

Başkan Gerenli, Lüleburgaz'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi tarafından tüm pürüzlerin giderilmesine rağmen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihalesine çıkılıp yapımına başlanmayan çevre yoluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Gerenli, göreve geldikten sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla çevre yoluyla ilgili tüm mahkeme süreçlerini bitirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Devamında 1/5000 ve 1/1000'lik imar planlarını yaptık. Bu çok uzun ve meşakkatli bir süreçti. Lüleburgaz halkı adına Lüleburgaz Belediyesi olarak 100 dönüm toprağımızı çevre yolu yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devrettik. Yeter ki Lüleburgaz'ın çevre yolu sorunu çözülsün."

Gerenli, 100 dönüm alanın Bakanlığa devredilmesi karşılığında uluslararası yolun kent içinden çıkacağını ve kent içinde kalan Murat Hüdavendigar Caddesi'nin Lüleburgaz Belediyesi uhdesine geçeceğini vurguladı. Başkan Gerenli, şöyle devam etti:

"Murat Hüdavendigar Caddesi Lüleburgaz Belediyesi'nin kullanımına geçtikten sonra burası harika bir bulvar olacak. Lüleburgaz'ın merkezinde kent çekirdeğinde baştan sona ışıklandırılmış, refüjü çok güzel düzenlenmiş, geniş kaldırımlarıyla insanların çok rahat gezebileceği bir bulvar haline gelecek. Burada kimsenin kaybı yok. Lüleburgaz kazanacak. Bu aşamaya getirdik, hepsini bitirdik."

Başkan Gerenli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çevre yolunu yapması için önlerinde hiçbir engel olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Hatta AK Partili arkadaşlarımız da aylar önce bunu paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sözünü aldıklarını söylediler. Ama hala başlamadı. İhale süreci dahi başlamadı. Benim siyasi rant sağlamak gibi düşüncem de asla yok. Ben buraya hizmet için geldim. Benim için bu görevin sonunda onur duyacağım işlerden biri Lüleburgaz'ın sorunlarını çözerek bu görevden ayrılmak olacaktır."

Gerenli, çevre yolunda olduğu gibi Lüleburgaz Belediyesi'nin tüm sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen Devlet Su İşleri'nin de kent içine Pınarhisar yönünden gelen ağır tonajlı araçların girişinin önüne geçecek köprülerin yapımına başlayamadığını söyledi. Söz konusu köprülerin yapılması halinde kazaların önleneceğini de sözlerine ekleyen Gerenli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Lüleburgaz'ın kent çekirdeğindeki alandaki trafiği bir nebze rahatlatacak ikinci aşama da dere ıslahının yapılmasıdır. Tarihi taş köprümüzün kurtarılması ve Lüleburgaz Deresi'nin üzerine DSİ tarafından yapılması beklenen iki köprüyle geçişi sağlayarak Pınarhisar-Edirne aksında ulaşımın Kuzeybatı Çevre Yolu'yla yapılmasıydı. Göreve geldiğimde bu bahsettiğim güzergahta istimlak edilmesi gereken yerler olduğunu tespit ettik. Tereddütsüz bir şekilde 2018'den itibaren istimlak çalışmalarımızı tamamladık. Yolun altyapısını hazırladık. Yol şu anda satıh kaplamayla kullanılabilecek bir durumda. 2016'da dere ıslahı projesi sunuldu Lüleburgaz halkına. Belediyenin üzerine düşenleri ben 2019 yılında tamamladım. 2020 yılında milletvekillerimizle birlikte Ankara'ya gittik. Tarım ve Orman Bakanlığı bize dere ıslahının tamamını yapamayacaklarını ama en azından köprüleri yapabileceklerinin sözünü verdiler. Taş köprüde de kazalar ve kayıplarımız oldu ve tarihimiz yok oluyor. Dere ıslahı yapılmasa da dere yatağı temizlenir. Sele karşı önlem olur dedik. O bile olmadı. Ama hiçbir zaman bunları malzeme etmedik, şikayette bulunmadık. Lüleburgaz'ın sorunları için çözüm odaklı olduk. İki köprüyle ilgili 2020 Mart ayında dönemin Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı'ndan sözünü aldık. Maalesef türlü gerekçeyle ötelendi. Sonra ihale süreci başladı. Daha sonra DSİ'nin yaptığı statik köprü projesinde hatalar olduğu söylendi. Yeni proje yaptılar. Ama sonra bu sefer de projeyi alan firmanın sağlık sorunlarını bahane göstererek geri çekildiğini söylediler. Tekrar üstüne gittik. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'yle protokol imzaladık. 8 Şubat'ta ihalesi yapıldı. İhale yine feshedildi. En son geldiği aşamada 5 Haziran'da yeniden ihale yapılacağını biliyoruz. Titizlikle takip ediyoruz ve sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu tür önemli konular siyaset üstü olmalı. Söz konusu Lüleburgaz'ın çıkarlarıysa gerisi teferruattır düşüncesiyle hareket etmeyi sürdüreceğiz."