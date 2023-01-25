Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da 5 günlük sokağa çıkma yasağı Politika Haberleri Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da artan "solunum yolu hastalığı" vakaları nedeniyle 5 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da artan "solunum yolu hastalığı" vakaları nedeniyle 5 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. NK News'in Kuzey Kore hükümetine ait bir bildiriye dayandırdığı haberine göre başkent Pyongyang'da artan "solunum yolu hastalığı" vakaları nedeniyle bugünden itibaren 5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başkent sakinlerinden günde birkaç kez vücut sıcaklıklarını ölçmeleri istenirken, halkın karar öncesi gıda stoku yaptığı aktarıldı. Yayılan hastalığın türü bilinmezken, Covid-19'dan bahsedilmediği belirtildi. Öte yandan Kuzey Kore yönetimi, Mayıs 2022'de ilk korona virüs vakalarının tespit edildiği ülkede Ağustos ayında salgının sona erdiğini ilan etmişti. - PYONGYANG Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Sokağa Çıkma Yasağı Koronavirüs Kuzey Kore Politika Haberler

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