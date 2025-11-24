Haberler

Kritik ziyaret bugün! İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıkıyor

Güncelleme:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gidiyor. Heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alıyor. MHP'li Yıldız, İmralı'ya hareket öncesi yaptığı paylaşımda "Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah'ım" ifadelerini kullandı.

  • TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşecek.
  • Komisyon heyetinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alıyor.
  • Görüşmenin tutanakları 10 yıl boyunca kapalı tutulacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün İmralı'ya gidiyor.

Kritik ziyaret bugün! İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıkıyorAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman.

HEYETTE 3 İSİM YER ALIYOR

Komisyon heyetinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alıyor. Komisyonun birkaç saat içinde helikopterle İmralı'ya gideceği belirtiliyor.

Kritik ziyaret bugün! İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıkıyorMHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız.

TUTANAKLAR 10 YIL BOYUNCA KAPALI TUTULACAK

Yapılacak görüşmede komisyon heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı dinleyecek. Görüşmenin tutanakları 10 yıl boyunca kapalı tutulacak.

Kritik ziyaret bugün! İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıkıyorDEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit.

Görüşmede, Öcalan'ın, terör örgütü PKK'nın çıkış nedenleri, Türk-Kürt ittifakı, barış girişimleri ve çözüm önerileri ile yasa yapım süreci ile ilgili görüşlerini aktarması bekleniyor.

MİT ORGANİZE EDİYOR

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Komisyonun saatler içinde İmralı'ya gitmesi beklenirken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X hesabından hareket öncesi dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıldız "Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah'ım" ifadelerini kullandı.

OYLAMADA 32 EVET ÇIKTI

CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, Dem Parti, TİP, EMEP 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti 'hayır' oyu vermişti. Yeni Yol Grubu ise çekimser kalmıştı. Oylamada 32 evet, 3 hayır çıkarken, 2 üye de çekimser kalmış oldu.

500

