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Konu: Narin cinayeti! Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullandı. Erdoğan, "Kimileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor. Bu vahşet öne sürülerek aile müessesi, dini kurumlar, hatta Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum bu vicdansızlıktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.

ERDOĞAN: BİR ÇOCUĞUN CENAZESİ ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Kimileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor. Bu vahşet öne sürülerek aile müessesi, dini kurumlar, hatta Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum bu vicdansızlıktır. Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz.

Millet olarak son iki asırdır çok yönlü, çok ince düşünülmüş kuşatmayla karşı karşıyayız. Bu milletin iman kalesini çökertmek için hiç olmazsa bu kalede gedik açmak için yıllardır pervasızca saldırıyorlar. Bunu bir dönem camilerimizi kapatarak, ahıra çevirerek, satarak yaptılar. Bir dönem minarelerimizden günde 5 defa yükselen Allahuekber nidalarını susturarak yaptılar. Bir dönem Kur'an-ı Kerimleri, Elifbaları toplatarak yaptılar. Alimlerimizi hapse atarak yaptılar. Bir dönem insanları mürteci, yobaz, takunyalı, tarikatçı, takiyyeci diye tahkir ederek kendi öz yurdunda paryalaştırarak yaptılar.

Konu: Narin cinayeti! Erdoğan, zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

"BİRİLERİ HALA MANEVİ İŞGAL ÇETESİNE TAŞERONLUK YAPIYOR"

Başörtülü kızları üniversite kapılarında ağlatarak yaptılar. Bir dönem Kur'an kurslarına, camilere saldırarak, hocalarımıza saldırarak yalan ve iftiralarla Diyanet'e saldırdılar. Kimi zaman terör örgütleri, marjinal örgütleri, ihanet çeteleri kullanıldı. Maalesef kimi zaman da siyaset kurumu, siyasetçiler kullanıldı. Değerli hocalarım burada şunu da ifade etmek durumundayım, artık eskisi kadar olmasa da halen birilerinin bu manevi işgal çetesine taşeronluk yaptığını görmekteyiz. Aralarında FETÖ'cülerin olduğu malum mahfiller bunu son derece sinsice ve kurnazca yapıyorlar.

"MUSTAFA KEMAL'İ PARAVAN OLARAK KULLANIYORLAR"

Kimileri de millet ve memleket düşmanlarının tuzağına düşerek bu manevi yıkım projesine istemeden destek veriyor. Milletle ve milletin inanç değerleriyle kavga vasıtası haline getiriyor. Bu ideolojik bağnazlık son günlerde öyle vahim boyutlara ulaştı ki, Cuma hutbesini, hutbede okunan ayeti kerimeleri hedef almaya başlattılar. Bu ülkenin muhalefet partisi adına dini konularda ahkam kesiyor. Hocalarımıza utanmazca had bildirmeye kalkıyor. Cehaletini gizlemek için Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in arkasına saklıyor, onu paravan olarak kullanıyor.

"CİNAYETİ KAMPLAŞMA ARACINA DÖNÜŞTÜRDÜLER"

Buram buram tek parti faşizmi kokan bu ilkellik karşısında maalesef mensubu olduğu parti içerisinden akıl, vicdan, biraz feraset sahibi kimse itiraz etmiyor, genel başkan dahil kimse tepki göstermiyor. Aynı ideolojik fanatizm 85 milyon olarak hepimizin yüreğini yakan Narin yavrumuzun katledilmesi meselesinde yaşıyor. Birileri bu cinayeti bir kamplaşma aracına dönüştürmek için her yola başvurdu. Ortada bir cinayet var. Bir sabinin öldürülmesi var. Ortada kor gibi düşen ateş var. Kimileri 8 yaşında hayattan kopartılmış çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor.

Konu: Narin cinayeti! Erdoğan, zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

"BÖLÜCÜ TERÖRÜN UZANTILARI AYNAYA BAKMADAN VİCDAN DERSİ VERİYOR"

40 yılda yüzlerce çocuğun kanını akıtan, yüzlerce Narin'i bizden alan polis, asker, sivil, kadın, çocuk demeden acımasızca öldüren bölücü terörün uzantıları aynaya bakmadan vicdan dersi verme cesareti buluyor. Aile müessesesi dini kurumlar hedef alınıyor. Hatta ve hatta Diyarbakır halkı ve Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum bu vicdansızlıktır, fırsatçılık, iki yüzlülüktür. Bu toplumun sinir uçlarıyla oynamak demektir. Bu çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır annelerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

"EN AĞIR CEZALARI ALMALARI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabını yargı önünde sorması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız. Tekirdağ'daki alçaklığın hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, en ağır cezaları almaları için mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu rezil olaylar üzerinden bölücü örgütün uzantıları ve marjinallerin günah çıkarmalarına, toplumun direği olan aileyi hedefe koymalarına eyvallah etmeyeceğiz.

İnsanlık nereye savruluyor dediğimiz, bu gidiş nereye dediğimiz günlerden geçiyoruz. Haya, şefkat ve merhamet gibi hasletler günlük hayattan çekiliyor. LGBT gibi sapkınlar daha önce olmadığı kadar teşvik ediliyor. Sevgili peygamberimizin hikmet dolu sözlerine, yolumuzu aydınlatan rehberliğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Birbirimizi daha iyi anlamaya, empati kurmaya ihtiyacımız var. Millet olarak dayanışmayı daha da yüceltmeye, muhabbeti daha da güçlendirmeye ihtiyacımız var.

Bizi biz yapan kadim değerlerimize daha sıkı sarılmaya ihtiyacımız var. Her ne kadar etrafımızda kan, gözyaşı ve zulüm hakim olsa da geleceğe dair endişelerimizi artıran müessif olaylar yaşansa da Müslümanlar olarak Allah'tan ümidimizi kesmemekle mükellefiz. Rabbim bu gece bu hafta hürmetine, habibin yüzü suyu hürmetine bizi kendi yolundan, sırat-ı müstakimden ayrılmasın diyorum, peygamberin veladetinin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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Yorumlar (12)

saglam iletş:

devletimize güvenimiz sonsuzdur yapanlar mutlaka Adalet önüne çıkacaktır

37
86
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Sebahattin Yakar:

o.zaman hani.narinin.katili nerde neden bulamlyorsunuz

93
19
yanıtYanıtla
Ali Tokgönül:

Gene başladık din, iman , bayrak demeye ... Allah sonumuzu hayreyleye .

91
14
yanıtYanıtla
Köfteci Jardel:

Haklısınız.. Bakanlar ordusu ile şehre çıkarma yapan başkası zaten.

71
9
yanıtYanıtla
Buğra Er:

Iste tum bunların sorumlusu sizlersinz

65
13
yanıtYanıtla
sinan çayırcı:

Çok güzel yerinde tespitler . Anlayacak basireti olanlar anladı . Diğerleri saçmalamaya devam ediyorlar .

21
51
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MEHMET ALPEREN DEMİR:

Ulkedeki kurumlar bitmis bunu anladik.. Biz nerdeyiz o nerde...

50
7
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EjdeR karahanli:

siyaset diyorsun ama adaleti bitirdin suclular dışarda serbest hep leylanın katili neden dışarda . bu örnek sadece daha niceleri var ..

52
4
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muratemre yılmaz:

evet senin yardimcin yapıyordu .

42
6
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Salih Kandıralı:

Nah bulursunuz.

9
3
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