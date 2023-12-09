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Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın MHP'den İstifası İstendi

9 Aralık 2023 18:05 Son Güncelleme: 18:11 Abone Ol

"Eğer bu dönem MHP'ye bir belediye verilmezse, seçim sürecinde Kocaeli'de beni göremezler" sözleriyle Devlet Bahçeli'nin tepkisini çeken MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi.