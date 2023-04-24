Kılıçdaroğlu: Tek görevim bu ülkeye huzurun, bereketin gelmesi (2)

'YAPACAĞIMIZ ŞEY İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK'

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan mitinginin ardından Kars'a geçti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, alandaki ' Kars'a da bahar gelecek mi' yazılı dövizi fark edip, "Diyor ki Kars'a da bahar gelecek mi? Evet Kars'a da Türkiye'ye de dünyaya da bahar gelecek. Getireceğiz baharı. Beraber yaşamayı, birlikte yaşamayı birbirimize saygı göstermeyi, kimseyi kimliğinden ötürü ötekileştirmemeyi, saygı duymayı, insanı insan olarak kabul edip hizmet etmeyi, ayrımcılık yapmamayı temel ilke olarak kabul edip bunu adalet içinde yerine getireceğim. Size sözüm sözdür. Türkiye'nin de Kars'ın da kaderini beraber değiştireceğiz. Son 5 yıla göre geliriniz düştü mü, hayat pahalılığı arttı mı? Pazara çıkamıyorsunuz, sorunlarınız var. 5- 10- 15 yıldır bizim sorunlarımızı çözemediler. Bizi birbirimize neredeyse düşman haline getirdilerse yapacağımız şey değiştirmek. İktidarı değiştirmek, daha ahlaklı, daha temiz iktidarı getirmek hepimizin ortak görevidir" dedi.

Bedir ALTUNOK- Volkan KARABAĞ/KARS,