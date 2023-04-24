Kılıçdaroğlu: Tek görevim bu ülkeye huzurun, bereketin gelmesi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tek görevim bu ülkeye huzurun gelmesi bereketin gelmesi. Bunlar parayı nereden bulacak diyorlar. Türkiye zengin, güçlü bir ülke. Yeter ki kaynaklar doğru dürüst harcansın" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan PTT kavşağındaki miting alanında düzenlenen 'Millet Buluşması'nda halka hitap etti. Miting programında Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP'nin Ardahan milletvekili adayları Özgür Erdem İncesu, Asım Karabacak yer aldı.

"Çok güçlü bir kadromuz var. Vatandaşı gönülden dinleyen 86 milyon insanın gözüne sevgiyle bakan, özen gösteren Atatürk'ün gözlerine bakar gibi bakan yöneticileriz. 14 Mayıs'tan sonra Mansur Başkanımız anlattı. Ankara ve İstanbul'da çok büyük bütçeleri yönettik, birçok bakanlık, devlet kurumunun daha büyük bütçelerini yönettik. Dört yılı aşkın süredir gözleri bizlerin üzerinde. Uydurma davalar açıyorlar. Hakkımızda mahkumiyet kararı verecek kadar partizan davranıyorlar ama ne bulabildiler, hiçbir şey. Biz temiz, ahlaklı bir dürüst yönetimi sergiliyoruz. Meclisi de ihaleyi de halkın gözü önünde yapıyoruz. O sayede İstanbul'da ve Ankara'da her yerde bolluk ve bereket var. Bizden önceki yönetimden daha fazla sosyal yardım yapıyoruz, metro yapıyoruz. Onların yarım bıraktıkların aldık, yaptık ve bitirdik, vatandaşımızın hizmetine açtık. 15 Mayıs'tan sonra sadece İstanbul, Ankara, İzmir'de ve Mersin'de değil memleketin bütçesine bereket gelecek. Bir kişinin bile ahlakından, dürüstlüğünden şüphe duymadığı erdemli, hak, hukuk ve adaletin temsilcisi 13'ncü cumhurbaşkanımız geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu geliyor. Halkı en yararlı doğru bütçe yönetimi ile ayağa kaldıracağız. 14 Mayıs'ta 86 milyon insanımızın vicdanı galip gelecek. 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder', 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' dediler. Hayatlarında ilk kez doğru söylediler. Evet, Türkiye kazanacak ama bizim iktidarımızda Türkiye kazanacak" dedi.