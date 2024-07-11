Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki polemikte gittikçe tansiyon yükseliyor. Kılıçdaroğlu'nun, "Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum." sözlerine Özcan'dan zehir zemberek paylaşım geldi.

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Özcan arasında tartışma alevleniyor. Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerine Tanju Özcan, X'teki hesabından paylaşım yaparak yanıt verdi.

"KOLTUK SEVDASI UĞRUNA GELECEĞİMİZİ KARARTTINIZ"

Bolu Belediye Başkanı Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu" notuyla başladığı paylaşımında, "Size karşı özel bir kinim veya nefretim yok. 13 yıl boyunca başarısız olarak, koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var. Bizi, çeyrek asır süren Erdoğan iktidarına mahkûm ettiğiniz için yoğun bir kızgınlığım var. Bu kadar ekonomik sıkıntıya ve dış politikadaki başarısızlıklara rağmen, bu beceriksiz Erdoğan'ı yenemeyip, oğlum dahil milyonlarca genci ağlatmanızı hazmedemiyorum." dedi.

"HAYATTA SİZİN KADAR YALAN SÖYLEYEN KİMSEYİ TANIMADIM"

Özcan, "Ayrıca ben değişim için Ankara'ya yürüdüm ve bu eylemi demokratik bir hak olarak gördüm. Attığım koltuk kendi koltuğumdu. Konuyu saptırmayalım. Siz hiç Atatürkçü olmadınız, partiyi sağdan transfer badem bıyıklılarla doldurdunuz. Hayatta sizin kadar yalan söyleyen kimseyi tanımadım, bunu partililer de bilir." ifadelerini kullandı.

Dönemin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın CHP Genel Merkezi önünde koltuk fırlatması (2023)

"HOCA HELALLİK İSTEDİĞİNDE 'HAKKIMI HELAL EDİYORUM' DİYEMEM"

Kılıçdaroğlu'nun "Cenazeme gelme" sözlerine de değinen Özcan, "Ayrıca 'Cenazeme gelme' demişsiniz, siz benden önce vefat ederseniz ben o cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde 'Hakkımı helal ediyorum' diyemem." paylaşımını yaptı.

"BENDE ÇOK HAKKINIZ OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Özcan, Kılıçdaroğlu'nun, "Yazık sana, sana verdiğim emeklere" sözlerine ilişkin ise "Öyle iddia ettiğiniz gibi bende de çok hakkınız olduğuna inanmıyorum. İki sefer ön seçimle gelmiş bir milletvekili, Tayyip Erdoğan'ın yüzde 65 oranında oy aldığı Bolu Belediyesi'ni iki sefer rekor oyla kazanmış biriyim. Ayrıca lütfen üslubunuza dikkat edin, emekli oldunuz, genel siyasete değil torunlarınıza vakit ayırınız." diyerek karşılık verdi.

"SEBEP SİZSİNİZ, SONUÇ ERDOĞAN"

Bolu Belediye Başkanı Özcan, paylaşımı şu şekilde sonlandırdı: "Birazcık partiyi düşünüyorsanız, benim gibi siyasette başarılı olanlarla uğraşmak yerine gazetelerin bulmacalarını çözmeye çalışın. Maalesef sebep sizsiniz, sonuç Erdoğan…"

KILIÇDAROĞLU VE ÖZCAN ARASINDAKİ POLEMİK

Tanju Özcan, dün yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Özcan, paylaşımında, "Hatırlatmak için söylüyorum..Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara'ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" ifadelerine yer vermişti.

"SANA İLK VE SON KEZ CEVAP VERİYORUM"

Bugün ise Kılıçdaroğlu'ndan Özcan'ın sözlerine yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Sana ilk ve son kez cevap veriyorum" diyerek başladığı paylaşımında "Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır." ifadelerini kullandı.

"AKLINI BAŞINA AL"

Paylaşımının devamında söylemlerini daha da sertleştiren Kılıçdaroğlu "Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler… Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! 'Tanrı mısın?' Ne demek? Allah'a sığınırım. 'Tarikat lideri misin?' Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti." dedi.

"ÖLÜRSEM CENAZEME GELME"

Son olarak Özcan'a "Ölürsem cenazeme dahi gelme" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, paylaşımını şu cümlelerle noktaladı: "Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…"