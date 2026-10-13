Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını hırsızlıkla suçladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Halkın oyunu alacaksın. CHP'nin oyunu alacaksın. Hırsızlık yapacaksın. Koşa koşa öbür tarafa gideceksin. Namuslu bir belediye başkanı, ahlaklı bir belediye başkanı seçmenine ihanet etmez" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Geçen hafta Şırnak'taydım. Cizre'de Beytüşşebap'a gittik. Halkın çözüm süreciyle ilgili olarak duyarlılığı var. Ama endişeleri de var. 'İnşallah bozulmaz' diyorlar. 'İnşallah çözüm süreci başarıya ulaşır' diyorlar. Onlara şunu söyledim; bu olayın bitmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak da öteden beri katkı verdik. Mücadele ettik. Adres gösterdik. Bu sorunun çözülmesi lazım. Bir an önce bu sorun çözülsün ve Türkiye huzura kavuşsun. Bölgenin arzu ettiği en temel beklenti bu. Biz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Özgürce yaşamak istiyoruz. Birlikte olmalıyız. Birlikte mücadele etmeliyiz. Kıvançta ve tasada beraber olmalıyız. Biz bugün de gelecekte de bu ülkenin hayrı için, bu ülkenin barışı için ne gerekiyorsa onu yapacağız" diye konuştu.

'TAYFUN KAHRAMAN'I SERBEST BIRAKIN'

Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman ile ilgili kararını hatırlatarak, "Artık Tayfun Kahraman'ı serbest bırakın yahu. Artık vicdan var ya. Akıl var ya. Hukuk var ya. Adalet var ya. Çıkması lazım. Hakimin bağımsız olması lazım. Vicdani kanaati çok önemlidir yargıcın. 'Kanuna ve vicdani kanaatine göre karar verir' diyor Anayasa hakim için. Eğer hakim siyasallaşmışsa onda vicdani kanaat yoktur artık. Kanun da yoktur artık. Geçenlerde Ankara 2 no'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir bir televizyon kanalında aynen şu açıklamayı yapıyor; 'Biz baro olarak meslektaşlarımıza isteği ne yöndeyse yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. 2 senelik çalışma dönemimizde 70 baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık. Bakanlıklarla görüştük, sağ olsunlar bize o anlamda da bakanlık ayrıcalık tanıdı.' Bir hakim birisinin torpiliyle giriyorsa ve hakim oluyorsa o hakim vicdani kanaatini mi dinleyecek yoksa kendisine torpil yapan adamın talebini mi yerine getirecek? En büyük sorunumuz adalet. Bunun adı da hukuk değildir, adalet değildir" dedi.

'BU BELEDİYE BAŞKANLARINDA BİR AHLAK SORUNU VAR'

Kemal Kılıçdaroğlu, Ak Parti'ye geçiş yapan belediye başkanlarına ilişkin, " Ak Parti'ye transfer olan belediye başkanları. Bu belediye başkanlarının nasıl tayin edildiğini ya da atandığını, seçildiğini bilmiyorum. Ama yapay zekaya da bir hakaret etmek istemiyorum. Yapay zekaya iftira etme gibi bir hakkımız da yok zaten. Cumhuriyet Halk Partililerin oyunu alıyor bu kişi. Nasıl oluyor da birdenbire öbür tarafa transfer oluyor? Nasıl oluyor da düne kadar bir sürü laf ettiği, 'aman bunlara oy vermeyin' diye kapı kapı gezen, sokak sokak gezen, cadde cadde gezen bir belediye başkanı bir gecede nasıl oluyor da öbür tarafa transfer oluyor? Nasıl oluyor? İki şey oluyor; bir, malı götürmüş sığınacak bir yer arıyor, 'derhal buraya gel' diyorlar. İki, daha henüz malı götürmemiş ama götürmek istiyor. Çalmak istiyor. 'Ben diyor CHP'nin markasıyla durursam yine bana hesap soracaklar. En iyisi ben oraya gideyim' Hırsızlıkta sınır yok. Malı götürmede sınır yok. İstediğin kadar çarp çırp. Bir de iktidar senin sırtını sıvazlar. Bu belediye başkanlarında bir ar damarı sorunu var. Ahlak sorunu var. Halkın oyunu alacaksın. CHP'nin oyunu alacaksın. Hırsızlık yapacaksın. Koşa koşa öbür tarafa gideceksin. 'Ben hırsızlık yaptım. Ben de sizin gibiyim. Bana dokunmayın. Geldim aranıza' diyor. Olmaz. Namuslu bir belediye başkanı, ahlaklı bir belediye başkanı seçmenine ihanet etmez. Sen seçmenine ihanet ediyorsun. Yolsuzluk yapıyor, malı götürüyor, sığınacak bir yer buluyor. Orada sırtı sıvazlanıyor. 'Bravo diyor, sen de aramıza geldin' diyor. Sanıyorlar ki o gidince bütün CHP'liler oraya gidecek. Hayır kardeşim. Sen malı götürdüğün, kendini, aileni güvence altına aldığın için oradasın. Ama senin CHP'ye oy veren CHP seçmeni asla senin arkandan gitmeyecek. Onlar bu gerçekleri bilecekler. Hırsız belediye başkanlarının, yolsuzluk yapan belediye başkanlarının sığınacağı tek liman AK Parti Genel Merkezi'dir" dedi.

'MİLLETİN BEŞ KURUŞUNA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Fon soruşturmasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Fon vurgunu diyoruz. Araştıralım diyoruz. Araştırma önergesi veriyoruz. ya bu Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu araştırmayacaktır da neyi araştıracak Allah aşkına söyler misiniz? 600 milletvekili buna bakmayacak da neye bakacaklar? 600 milletvekili her ay aylık alıyor. Dünyanın parasını ödüyoruz. E bu olaya, bu hırsızlık olayına, bu vurgun olayına Türkiye Büyük Millet Meclisi bakmayacak da kim bakacak buna? Reddediyorlar. Olmaz. Reddediyorsan ortağısın, kimse kusura bakmasın. Milletin gözü önünde olmalı. Kimse 'efendim bizim haberimiz yoktu' demesin. Devlette bu işi yapan herkesin haberi vardı. Onun için bunun bir suç örgütü olarak kabul edilmesi ve savcılığın olaya böyle bakması lazım. Bu meşhur dört dörtlük soygun vurgun yapan birisi vardı ya, Fatma Betül Sayan Kaya. Şimdi o şüpheli sıfatıyla mı ifade verdi yoksa ifade sahibi olarak mı bu işi yaptı? Onu da bilmiyoruz. Eğer şüpheliyse ona da bir bakalım, neden ötürü bu ifadeyi verdi? Bu yolsuzluğun faturasını, bu vurgunun faturasını, bu milyarlarca lirayı milletin sırtından alayım da mağdura ödeyeyim derseniz dünyayı sizin başınıza yıkarız. Bunu açık ve net söylüyorum. Milletin beş kuruşuna sahip çıkacağız. Vurguncunun parasını siz kendiniz ödeyeceksiniz kardeşim. Kendiniz ödeyeceksiniz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı