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Kanseri yenmişti! Annesinin çağrısıyla anne sütü gönderilen İsmet Polat Kaşıkçı 30 yaşında hayatını kaybetti

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Kanseri yenmişti! Annesinin çağrısıyla anne sütü gönderilen İsmet Polat Kaşıkçı 30 yaşında hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Kanseri yenmişti! Annesinin çağrısıyla anne sütü gönderilen İsmet Polat Kaşıkçı 30 yaşında hayatını kaybetti
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Edirne'nin Keşan ilçesinde 2015'te beyincik kanserini yenen ve tedavi sürecinde yazdığı şiirleri kitaplaştıran İsmet Polat Kaşıkçı, bu yıl nükseden hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede 30 yaşında hayatını kaybetti. Hastalığının ilk döneminde annesinin çağrısı üzerine birçok kadın dondurulmuş anne sütü göndermişti. Kaşıkçı, Keşan'da toprağa verildi.

  • Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan İsmet Polat Kaşıkçı (30), 2015'te beyincik kanserini yendikten sonra hastalığının bu yıl nüksetmesi üzerine tedavi gördüğü İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
  • Kaşıkçı, tedavi sürecinde kaleme aldığı şiirlerden oluşan 'Boş Sayfalarda Yaşıyorum Hayatı' ve 'Umudun Rengi' adlı kitaplarını yayımladı.
  • Kan değerleri düşük olduğu için kemoterapi alamayan Kaşıkçı'ya, annesi Türkan Şahin'in sosyal medyadan çağrıda bulunması üzerine birçok anne dondurulmuş anne sütü gönderdi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2015'te beyincik kanserini yenen, ancak hastalığı yeniden nükseden İsmet Polat Kaşıkçı (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastalığının ilk döneminde kan değerleri düşük olduğu için kemoterapi alamayan Kaşıkçı'ya, annesinin çağrısı üzerine çok sayıda kadın, 'anne sütü' göndermişti.

KANSERİ YENDİ, ŞİİRLERİNİ KİTAPLAŞTIRDI

Keşan'da yaşayan İsmet Polat Kaşıkçı'ya 2015 yılında baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyincik kanseri teşhisi konuldu. Kaşıkçı, geçirdiği ameliyat sonrası yürüme ve konuşma yetisini kaybetti. İsmet Polat Kaşıkçı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde kemoterapi aldı. Tedaviye cevap veren Kaşıkçı, bir süre sonra kanseri yendi. Kaşıkçı, tedavi sürecinde kaleme aldığı şiirlerden oluşan 'Boş Sayfalarda Yaşıyorum Hayatı' ve 'Umudun Rengi' adlı kitaplarını da yayımladı.

HASTALIĞI BU YIL NÜKSETTİ

İsmet Polat Kaşıkçı, bu yıl hastalığının yeniden nüksetmesi üzerine İstanbul'da bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak Kaşıkçı, hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

İsmet Polat Kaşıkçı, bugün Keşan'daki Yörüker Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Anne Türkan Şahin, camide oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

ANNESİNİN ÇAĞRISIYLA ANNE SÜTÜ GÖNDERİLMİŞTİ

Kansere yakalandığı dönemde yürüme ve konuşma yetisini kaybeden ve kan değerlerinin düşük olması nedeniyle kemoterapi alamayan İsmet Polat Kaşıkçı'nın annesi Türkan Şahin, o dönem bir televizyon programında bilimsel olmamasına rağmen anne sütünün kan değerlerini yükselttiğini duymuş ve sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Çağrının karşılık bulması üzerine birçok anne, sütünü dondurulmuş olarak aileye göndermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNevin Adanır:

Ee tabiki. Evlat evlat!!! Can’danda ötesi.

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