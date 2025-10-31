Kemalpaşa Adalet Sarayı açılışını yapan Bakan Tunç: 'Türkiye genelinde 388 adliye sarayı var'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de Kemalpaşa Adalet Sarayı açılış ve Aliağa Adalet Sarayı temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye genelinde sadece 78 adliye sarayı vardı; şimdi 388 oldu. Yatırım programımızda 68 adliye binamız var; 31'i inşaat aşamasında" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir programı kapsamında Kemalpaşa Adalet Sarayı açılış ve Aliağa Adalet Sarayı temel atma törenine katıldı. Kemalpaşa'da düzenlenen törene Bakan Tunç'un yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile protokol ve partililer katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Bugün sizlerle beraber Kemalpaşa Adalet binamızın açılışını, inşallah gerçekleştireceğiz. İzmir'e farklı vesilelerle defalarca geldik; bakanlığım süresi içerisinde. İzmir, Ege'nin incisi. İzmir, yaklaşık 30 civarında ilçesi olan ve Türkiye'nin üçüncü büyük şehri; önemli bir şehir. Ege'nin incisi; her bir yanı tarih kokan, medeniyetlere beşiklik yapan, ülkemizin en değerli nadide köşelerinden bir yer. O nedenle İzmir'e ne yapsak azdır. Yapmaya çalışıyoruz. 23 yıllık iktidarımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'e çok büyük değer verdi. Milletvekillerimizle beraber, genel başkan yardımcılarımızla beraber şu anda da hala devam ediyoruz. Yollarıyla, otobanlarıyla, limanlarıyla, şehir hastaneleriyle, adliye binalarıyla her şeyiyle, altyapısıyla, üst yapısıyla İzmir'e önem vermeye devam ediyoruz" İfadelerini kullandı.

"Eğer adaletten ayrılsaydık Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süreli iktidarı yaşanamazdı"

Adaletin mülkün temeli olduğunu aktaran Bakan Tunç, "Adalet, devletin varlık sebebidir. Adalet deyince sadece mahkemeler anlaşılmaz. Sadece yargı teşkilatı değil; adalet her işimizde olmalıdır. Eğitimde adalet, iş hayatında adalet, ayrımcılığın yapılmaması, herkese eşit davranılması, herkese hakkının verilmesi. Dolayısıyla her işimizde adaletin tarafında olmamız gerekir. Adaletten ayrılmadığımız müddetçe bu millet bizim yolumuzu açar. 23 yıldan bu yana da hep bunu yaptı. Eğer adaletten ayrılsaydık, milletin isteklerini, milletin taleplerini yerine getirmeseydik, onların taleplerine duyarlı olmasaydık, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süreli iktidarı yaşanamazdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 100 yıllık cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladık ve inşallah artık Türkiye yüzyılının inşa süreci başladı. Önceki gün Cumhuriyet Bayramımızı kutladık; gururla kutladık. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu toprakları bizlere vatan yapan ecdadımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz" dedi.

"Türkiye bugün her zamankinden daha yüksek standartlı bir demokrasiye sahiptir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç adaletin beton yığınından ibaret olmadığını aktararak, "Onun içinde uygulanacak mevzuatın, kanunların hukuka uygun olması gerekir. O kanunların toplumun ihtiyacına cevap vermesi gerekir. Anayasamızda gerektiğinde sıkıyönetim ilan edilebilir diye madde vardı; siz bunu kaldırdınız. Darbeciler yargılanamaz diye madde vardı; onu kaldırdınız. Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için 10 yılda bir darbelerle, 10 yılda bir muhtıralarla, 10 yılda bir milli iradeye kasteden davranışlarla karşı karşıya kalınmaması için sizler bu yapısal reformlara 'Evet' dediniz. Türkiye bugün her zamankinden daha yüksek standartlı bir demokrasiye sahiptir. Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü idrak ettiğimiz şu günlerde, cumhuriyetin demokrasiyle taçlandığı günlere milletimiz sayesinde ulaşmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"Türkiye genelinde sadece 388 adliye sarayı var"

Daha önce yaklaşık 9 bin civarında hakim ve savcının olduğunu belirten Bakan Tunç, "Bugün 25 bin hakim ve savcımız var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde, özellikle üç dereceli yargı sistemi, istinafa geçmemizle beraber istinaftaki dosya yığılmasını önlemeye yönelik birinci sınıf hakimlerimizin sayısı arttıkça orada da dairelerimizin sayısını artırarak son iki yılda 139 yeni dairenin kurulmasını sağladık. İstinaftaki o yoğunlaşmayı bir an önce çözmek ve vatandaşlarımızın haklarına daha çabuk kavuşabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye genelinde sadece 78 adliye sarayı vardı; şu anda 387, şimdi 388 oldu. Yatırım programımızda 68 adliye binamız var; 31'i inşaat aşamasında. İzmir Aliağa görüntülerini görmüştünüz. Bugün açılışla beraber onun temel atmasını da buradan uzaktan gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah kısa süre içerisinde Aliağa Adalet binamızın da temel atma töreninde sizlerle bir arada oluruz. Bergama, Çeşme, Karşıyaka, Kınık, Kiraz, Menderes, Selçuk ilçelerimizin de adalet binası ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Daha kaliteli mekanlara ihtiyaç var diyoruz. Bu ilçelerimizde de inşallah 2026 yatırım programına önce etüt proje, sonrasında yapım aşamasına kadar süreçleri takip ederek bu ilçelerimizin de adalet binaları ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Aliağa Adalet binamız 18 bin metrekare kapalı alana sahip olacak"

Kemalpaşa ilçesi için adalet binasının hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulan Bakan Tunç, "Açılış ve temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Aliağa Adalet binamız da tabii biraz daha geniş kapsamlı. 18 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Bunun iki katından biraz daha fazla. Oradaki nüfusa, ihtiyaca göre projelendirildi ve inşallah Aliağa Adalet binamızın inşaatı şu anda devam ediyor. Biz, sembolik olarak buradan görüntülü bir şekilde temel atma törenine katkı vermiş olacağız. Tekrar ben bu yatırımların buralara gelmesini sağlayan, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye yüzyılının temelleri atıldı; şimdi inşa süreci devam ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı yine adaletle, kalkınmayla ve büyük bir yatırım hamlesiyle devam edecek, inşallah. Çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize terörsüz bir Türkiye inşallah armağan edeceğiz. 41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. 41 yılda çok büyük acılar çektik; büyük kayıplarımız oldu. Trilyonlarca ekonomik kaybımız oldu. Terör olmasaydı, bu fitne olmasaydı bugün o trilyonlarca ekonomik değer milletimize yansıyacaktı. Milletimizin refahı bugün çok daha yükseklerde olacaktı. Bugün dünya projesi dediğimiz havalimanları, tüneller, metrolar, denizin altından tüpler, nükleer santraller bunlar belki çok daha uzun yıllar önce gerçekleşmiş olacaktı. Ama maalesef terör hem ekonomik zarar verdi hem de en önemlisi büyük acılar çektirdi; binlerce şehit vermemize neden oldu" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz bir Türkiye'ye kavuştuğunda Türkiye'nin gelişmesi hızlanacak"

Birlik ve beraberlik içerisinde iç cephenin güçlendirerek, etnik kökeni ne olursa olsun kardeşçe Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Tunç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bunu yaparsak, güçlü olursak Türkiye'ye hiç kimse kem gözle bakamaz. Türkiye üzerinde şer planlarını hiç kimse uygulamaya cesaret edemez. Dünyada da çevremizde de adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını daha güçlü savunabiliriz. Bunu gerçekleştirmenin yolu birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, iç cephemizi kuvvetlendirmek, etnik köken, din veya mezhep ayrımı yapmadan hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam etmektir. İnşallah Türkiye terörden arındığında, terörsüz bir Türkiye'ye kavuştuğunda Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması daha da hızlanacak; diye düşünüyorum. Milletimiz de bunu bekliyor. Büyük Anadolu'da bu yönde bir mutabakat var. Bu çalışmaları yaparken, bu adımları atarken milletimizi rahatsız edecek, şehit ailelerimizi incitecek hiçbir adım bugüne kadar atmadığımız gibi bundan sonra da atmayacağız. Her şey milletim için diyorum. Millet ne isterse onu yaparız; milletimizin istemediği hiçbir adımı da atmayız. Biz gücümüzü sizlerden alıyoruz."

Eyyüp Kadir İnan: "Tüm bakanlıklarımız İzmir'imizin sorunları için çok yoğun destek veriyorlar"

Törende konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, adalet sarayının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Kemalpaşa'mıza ve yargı camiamıza imza niteliğinde bir yatırımı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1.5 sene gibi kısa bir dönemde, tasarruf tedbirlerinin hakim olduğu bir dönemde Adalet Bakanlığımız, bilgemize bu hizmeti kazandırdı. Tüm hemşehrilerimiz adına sayın bakanımıza, ekibine emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm bakanlıklarımız kollarını sıvadılar, İzmir'imizin sorunları için şehrimize çok yoğun destek veriyorlar. Fakat biz bu yapıları kazandırırken, 1.5 sene gibi kısa bir sürede bu yapıyı kazandırırken, şehir hastanelerini kazandırırken, statlarımızı, sağlık komplekslerimizi kazandırırken maalesef yerel yönetimden aynı hızı göremiyoruz. Biz bu kadar büyük gayret ve destek ortaya koyarken aksine maruz kaldığımız eleştirileri de kabul etmiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'İzmir'e ayırımcılık yapıyorlar, İzmir'e farklı bakıyorlar' diyor. Biz de buradan bu haksız eleştirilere işte Kemalpaşa'da açtığımız muhteşem yeni bir adalet sarayını İzmir'e armağan ederek cevabımızı vermiş oluyoruz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanımıza, İzmir'in yargı camiamızın ihtiyaçları doğrultusunda bizi yalnız bırakmayan tüm bakan yardımcılarımıza teşekkür ederiz. Bayraklı'da büyük bir lojman ihtiyacı vardı. Yine büyük bir lojman satın alımını hızlıca gerçekleştirdik. Diğer konularda da Adalet Bakanlığı'mız bizlere çok büyük destekler veriyor. Biz de bu destekleri vatandaşlarımızla paylaşmakta kararlıyız" dedi.

Kemalpaşa Adalet Sarayı açılış töreninde konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise yeni adliye binasının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - İZMİR