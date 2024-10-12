İZMİR Hamza Dağ: İzmirli sarı kartı verdi, kırmızı karta da az kaldı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmirliler, yerel seçimlerde size sarı kart gösterdi. Ben sandık sandık bize oy vermeyen, bu seçimde veren CHP'li seçmenleri çıkarttım. İzmirli sarı kartı verdi, kırmızı karta da az kaldı" dedi.

Ak Parti'nin İzmir 6. Olağan İlçe Kongresi Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde başladı. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ege Bölge Koordinatörü Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ve partililer katıldı. Divan Kurulu Başkanlığı'na ise 26. ve 27. Dönem Milletvekili, Ege Bölge Koordinatörü Ahmet Sami Ceylan seçildi. Karabağlar mevcut ilçe başkanı olarak görevini yürüten Hüseyin Uzun ise kongrede tek aday olarak gösterildi. Böylelikle Hüseyin Uzun, yeniden ilçe başkanı olarak göreve seçildi. Kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Geçen 23 yılda AK Parti samimiyet ve güven oldu. AK Parti umut, icraat, gelecek oldu. Milletimiz karşılaştığı her zorluğu, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile aşabileceğini düşünmektedir. Bir yerel seçimi geride bıraktık. Her yerel seçimden sonra bir hesaplaşma yapıyoruz. Biz İzmir için bir söz vermiştik, o sözü yerine getirdik. Cumhurbaşkanımız bize görevi söylediğinde, 'İzmir'i biliyorum, işimizin zor olduğunu da biliyorum. Size iddialı sözler söyleyemeyeceğim ama İzmir'de duyacağınız ses Türkiye'nin her yerinden duyulacak' demiştim. Burayı kendi kalesi gibi gören herkes seçim zamanı panik içinde belediyeyi kaybetmemek için canhıraş bir çalışma yaptı. Yalana ve dezenformasyona da sonuna kadar başvurdular" dedi. Seçim döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi vaatlerinin çok üstünde vaatler sunduğunu dile getiren Dağ, "Vaatleri unutulsun diye bekliyorlar. İlk defa hizmet, icraat konuşmaya başladılar. 6 aylık dönemde 180 günde eylem planları vardı. Bir adım dahi atmış değiller. Türkiye'nin en merkezi semti Alsancak'ta bir yağmur yağdığında 2 gencimizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'DE SÜREKLİ OLARAK YA MEMUR YA İŞÇİ EYLEMİ OLUYOR'

"İzmir'de sürekli olarak ya memur ya işçi eylemi oluyor" diyen Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar en az 4 tane köprülü kavşağı, battı çıktıyı hayata geçirmiş olacaktım. Mesaj nettir ve İzmir ilk defa Türkiye'deki mesajdan ayrışmıştır. İzmir Körfezi için 'Yüzecek bir Körfez değil ama Turkuaz bir Körfez'e bakacağınızı vaat ediyorum' dedim. 6 ayda en azından Çiğli Arıtma Tesisi'nde 4. Faz'ın borçlanmasını tamamlamıştık. Hala o işi bitiremediniz. 100 bin metre küp kirli suyu Körfez'e deşarj yapıyorsunuz. Yağmur suyu ile kanalizasyon suyunu ayrıştırma için Dünya Bankası'ndan kredi çıkardık ama onun ihalesini yapamadınız."

'İZMİRLİLER, YEREL SEÇİMLERDE SİZE SARI KART GÖSTERDİ'

Körfez'e deşarjın durdurulması gerektiğini söyleyen Dağ, "'Konak Tüneli yapacağız' dedik eylemler yapıldı, Çeşme Projesi'ni iptal ettirdiniz, bunu havalimanında da yaşadık. Çeşme'de, Urla'daki konutlarında hayatlarından memnun oldukları için İzmir'in her durumda oy verdiklerini bildikleri için hizmet olmadığında da bunu hükümete atma konforuna sahip oldukları için konfordan vazgeçmiyorlar. Bu kısır döngü yıllardır böyle devam ediyor. Hizmeti getirir gibi bir şey yapıyorlar, sonra hamle yapıldığında bel altından vurmaya kadar her şeyi yapıyorlar. Sonra da 'Hizmet getirmiyorsunuz' diyorlar, getiriyoruz. Hem hizmeti getirme, engel ol hem de İzmir bize oy veriyor söylemleri üzerinde sörf yap. İzmirliler, yerel seçimlerde size sarı kart gösterdi. Ben sandık sandık bize oy vermeyen, bu seçimde veren CHP'li seçmenleri çıkarttım. İzmirli sarı kartı verdi, kırmızı karta da az kaldı. 'AKP İzmir'i teslim almak istiyor' demiş. Bu çok talihsiz bir konuşma. İzmir 9 Eylül'de teslim alındı o dönem de Müslüman Türk yurduydu bundan sonra da öyle kalmaya devam edecek" dedi.

'İZMİR'İ İSTANBUL'A TESLİM ETMEYE KARAR VERMİŞLER'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen atamalarla ilgili de konuşan Dağ, "İzmir'i İstanbul'a teslim etmeye karar vermişler. İzmir'i İstanbul'un 40'ıncı ilçesi yapma yolunda adım attılar. Acaba İstanbul'un rantını bitirip İzmir'e adım atmaya mı karar vermiş durumda? Eşsiz İzmir'in eşsiz insanları bu şehri İstanbul'a teslim etmeniz karşı duracağız. Karşınızda Hamza Dağ'a oy veren İzmirliyi bulacaksınız. Sadece bize oy verenler değil büyükşehir, ilçe meclisimiz, teşkilatımız burada. Yapacak olduğunuz yanlışlık olursa İzmirli'ye şikayet etmeye, o da olmazsa yargıya başvuracağız. Yılmadan, yorulmadan, usanmadan, bıkmadan çalışmaya devam. Çünkü AK Parti umudun adıdır, AK Parti geleceğin adıdır, AK Parti hizmetin adıdır, AK Parti icraatın adıdır. Adı olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'İZMİR TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ BURCUDUR'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise "İzmir, Türkiye'nin demokrasi burcudur. AK Parti İzmir teşkilatları ise bu demokrasi burcunun siyaset tepesinde dalgalanan şanlı bir sancaktır. Bizim kongrelerimiz demokrasi şölenleridir. Başkalarının kongrelerindeki gibi sandalyeler, yumruklar havada uçuşmaz. Bizim kongrelerimizde Türkiye'nin yeni rotası çizilirken omuz omuza yürünecek yollar için söz verilir. Bu sözler kalplere nakşedilir ve yol arkadaşlığı devam eder. Çünkü AK Parti bizim için tek başına politik bir anlam taşımaktan ötedir" dedi. Saygılı, kongrenin Karabağlar'a hayırlı olmasını diledi.

'YOĞUN ÇALIŞMAYA BAŞLADIK'

Konuşmasına, hayatını kaybeden AK Parti Karabağlar Gençlik Kolları eski Başkanı Emre Küçük'ü anarak başlayan Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, şu sözlere yer verdi: "Seçimlerde Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan seçtik ve partimizi yeniden iktidar yaptık. Seçimde bazı mesajlar aldık ve bu mesajlar üzerine çok yoğun çalışmaya başladık. 6 aydır 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendiriyoruz. Anketlerimizde partimiz 1'inci sırada. En yüksek teveccühle yoluna devam ediyor. CHP'liler milletimizin kendilerine verdiği yoğun desteği, 6 ayda bilemediler. İzmir Körfezi'nde derin bir koku geliyor. Bu koku 25 senelik CHP beceriksizliğinin kokusudur."

'BURADAN GÜÇ BİRLİĞİYLE ÇIKACAĞIMIZA OLAN İNANCIM TAM'

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "Birlik, beraberlik, başarı. Bu 3 B'yi ne güzel formüle etmiş, AK Parti'nin formülü işte bu. Bugün bu salonda yenilenme, tazelenme, yola devam yönünde yola çıkıyoruz. Siyaset ekip işi, vefakar ve cefakar teşkilatımızla bugünlere geldik. Buradan güç birliğiyle çıkacağımıza olan inancım tam. Hayallerimiz büyük, inancımız tam. Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

'BİZE GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ'

Mevcut ilçe başkanı ve ilçe başkan adayı Hüseyin Uzun da "2 seçim geçirdik. Ülke genelinde zafer elde ettik, yerelde istediğimiz başarıya ulaşamadık. Hamza Dağ müthiş bir seçim kampanyası yürüttü, İzmir'i salladık ama yıkamadık. Yerel seçimlerde kazanacağımıza çok inanmıştık, o kadar emeklerimize karşı başarı elde edemedik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. İnsan ayırt etmeden herkesi kucaklayacağız. Tek amacımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yükünden yük almaktı" diye konuştu.