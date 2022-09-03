Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2022'de konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz."