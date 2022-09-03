Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2022'de konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2022'de konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz."

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba Havalimanı Samsun Politika Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title