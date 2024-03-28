İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Mansur Yavaş'a sert sözler: O artık CHP'nin ev kölesi olmuştur

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'daki iftar programında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'den yeniden aday gösterilen Mansur Yavaş'a yüklenerek, "O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur." dedi. mamoğlu hakkında ise Akşener, "İmamoğlu hapis cezası aldığında Saraçhaneye koşan bir tek biz vardık. Seçimlere müskakil girme kararımıza saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de İYİ Parti oldu." ifadelerini kullandı.

"KOLTUĞUNU DÜŞÜNENLERLE HİÇBİR YERE VARILAMIYORMUŞ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bütün milletvekillerini ve yerel seçimlerde Ankara belediye başkan adaylarını çağırdığı başkentteki iftar programı sonrası dikkat çeken ifadelere imza attı. 2023'teki genel seçimlerden üzerinden konuşan Akşener, "2023 yılında milletimizin sesi bastırıldığında o sesi haykıran bizdik. Gelin görün ki hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmuyormuş. Koltuğunu düşünenlerle hiçbir yere varılamıyormuş. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı kazanmak Türkiye'yi kazanmaya yetmiyormuş. Tüm bu tablo karşısında bugün ittifak siyasetinin gölgesinde yan gelip yatanların karşısında biz duruyoruz." dedi.

"ONLAR KUYRUKLARINA TAKILALIM İSTİYORLAR, BİZ DİRENİYORUZ"

CHP'ye yüklenen Akşener, "Onlar milletsiz bir siyaset istiyorlar, bir reddediyoruz. Onlar kuyruklarına takılalım istiyorlar, biz direniyoruz. Önümüzdeki pazar günü İYİ Parti olarak seçimlere giriyoruz." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU HAPİS CEZASI ALDIĞINDA YANINDA BİR TEK BİZ VARDIK"

"Milletimizin özne olduğu hür ve müstakil bir siyasetin yolunu açıyoruz." diyen Akşener, "Bizim hikayemiz her türlü engeli aşıp geçen cesaretin hikayesidir. Biz her dönemde zorbalığa ve zorbalara karşı duranlar olduk. 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, istifayı bastığı CHP'den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık. İmamoğlu hapis cezası aldığında Saraçhaneye koşan bir tek biz vardık." şeklinde konuştu.

"BANA ABLA MABLA DEMEYİN"

Akşener, CHP lideri Özgür Özel'e de yüklenerek, "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar." ifadesini kullandı. Akşener "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİN TEKER TEKER HAİNLİK ETTİĞİ İYİ PARTİ OLDU"

Meral Akşener, İYİ Parti olarak seçimlere hür ve müstakil girme kararı sonrası gelen tepkilere değinerek, "Bugün aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de İYİ Parti oldu. Bir zamanlar haksızlığa uğradıklarında yanına koştuğumuz dünün mağdurları bugünün zorbaları oldular. Seçimlere hür ve müstakil kararı aldığımızdan beri Antalya'daki, İstanbul'daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildi. Ama pazarlıkların en çirkini Ankara'da oldu." dedi.

"MANSUR YAVAŞ'IN CESARETİNE ŞAŞIRDIM"

Mansur Yavaş'ın, kendi ağızıyla olanı biteni itiraf ettiğini söyleyen Akşener, "Partimizden istifa ettirdiği il başkanının, ilçe başkanlarının kendisiyle çalıştığını söyledi. İzleyince vallahi şaşırdım ama yanlış anlaşılmasın biz bunları biliyorduk, ben bunu itiraf etmesine şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. 12 ay önce görmek isteyip de göremediği bu cürete, güvene, cesarete ayrıca şaşırdım." ifadelerini kullandı.

AKŞENER, MALCOLM X'TEN ALINTI YAPTI

Amerikalı insan hakları savunucusu Malcolm X'ten alıntı yapan Akşener, "Malcolm X, der ki 'Tarihte iki tür köle vardır. Bunlardan birisi ev kölesidir, diğeri tarla kölesidir.' Ev kölesi efendisine yakın yaşayan köledir. Efendisinin evinde, çatı arasında veya bodrumda yaşar. Efendisi gibi giyinir efendisinin kullanılmış giysileri giyer ve efendisini kendisinden daha çok sever. Ünlü yönetmen Tarantiono da Django filminde iradesinin sahibinin iradesine tamamen teslim eden, kraldan çok kralcı olmanın adeta vücut bulmuş hali ev kölesi Stefen isimli bir karakter ile Malcolm X'in bu sözlerine atıfta bulunur." dedi.

"MANSUR YAVAŞ ARTIK CHP GENEL MERKEZİ'NİN KÖLESİ OLMUŞTUR"

Akşener, sözlerinin devamında "efendi-köle" alıntısı üzerinden Mansur Yavaş'a yüklenerek, "Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur. O nedenle de İYİ Parti'ye gelince aslan kesilen bu arkadaşımız mevzubahis CHP olduğunda munis ve itaatkar bir tutum sergilemesi doğaldır." ifadelerini kullandı.