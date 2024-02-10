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İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin 48 kişi tutuklandı

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İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, saldırı sonrası sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilenlerle ilgili yürütülen bir diğer soruşturmada ise gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin tutuklandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adliyesi'nde polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 96 şüpheliden 48'inin tutuklandığını duyurdu.

İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Saldırıda tesadüfen oradan geçmekte olan Dilfiraz Karataş hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terör saldırısıyla ilgili devam eden soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin 48 kişi tutuklandı

48 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Tunç, "6 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Adalet Sarayımıza yönelik hain terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 96 şüpheli gözaltına alınmış olup, 14'ü anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve nitelikli kasten öldürme, 33'ü silahlı terör örgütüne üye olma, 1'i örgüte yardım etme suçlarından, 48 şüpheli tutuklanmıştır. 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin 48 kişi tutuklandı

SOSYAL MEDYADAN PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Tunç paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Menfur saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilenlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan; 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştır. Örgüt üyesi Pınar Birkoç'un eylem esnasında 13. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmada yargılaması bulunan kardeşinin de eylem ile irtibatlı olduğu değerlendirilerek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturmalar kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısı 54 olmuştur. Ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmak isteyen tüm terör örgütleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin 48 kişi tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti. Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.

İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin 48 kişi tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Politika

İstanbul Adliyesi Yılmaz Tunç Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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