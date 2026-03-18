İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı: "100'den fazla hedefi vurduk"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ali Laricani'nin öldürülmesine misilleme olarak 'Gerçek Vaad 4' operasyonu kapsamında Tel Aviv'deki askeri ve güvenlik hedeflerini ballistik füzelerle vurduğunu duyurdu. Saldırıda 230'dan fazla ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve beraberindekilerin saldırılarda hayatını kaybetmesine misilleme olarak, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun kapsamında Tel Aviv'de 100'den fazla askeri ve güvenlik hedefini balistik füzelerle vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 61'inci dalgasına ilişkin yayımladığı bildiride, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve beraberindekilerin saldırılarda hayatını kaybetmesine misilleme olarak, İsrail'in çok sayıda füze ile yoğun şekilde hedef alındığını duyurdu.

Operasyon kapsamında çok başlıklı Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleri ile Emad ve Hayber Şiken balistik füzelerinin kullanıldığı ifade edilen açıklamada, "Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleri, İsrail'in çok katmanlı hava savunma sisteminin devre dışı kalması nedeniyle herhangi bir engelle karşılaşmadan, işgal altındaki toprakların merkezinde bulunan 100'den fazla askeri ve güvenlik hedefini başarıyla vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Saha bilgilerine göre, DMO Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği bu hızlı saldırının ardından Tel Aviv'in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanırken, arama-kurtarma ve acil müdahale ekiplerinin çalışmaları zorlaştı. İlk belirlemelere göre saldırıda 230'dan fazla ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor denildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarında dün hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı

Hamaney'den sonra o da öldürüldü! İran'dan beklenen açıklama geldi
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt
Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü

Galatasaray için neler dedi neler
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi

Savaştaki Zelenski de İran'a karşı harekete geçti! 4 ülkeye gönderdi
AP'de Polonyalı vekilin Kallas'a yönelik eleştirilerine 'Yahudi karşıtlığı' nitelemesi

Polonyalı vekilin ABD-İsrail'e karşı eleştirilerine tahammül edemedi
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt
Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi

Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi
Afrika Kupası'nda şampiyon değişti! Kupa Fas'a verilecek

Milyonlarca insanın izlediği turnuvada şampiyon resmen el değiştirdi