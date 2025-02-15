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HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Kürt meselesi bitmemiştir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır!

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Partisinin düzenlediği "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı"nda konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Başarısız denemeler sonucunda yöntemin ve yaklaşımın düzeltilmesi gerekirken sorunun varlığı yeniden inkâr edilmeye veya yapılması gereken her şeyin yapıldığı ve sorunun çözüme kavuştuğu iddia edilmeye başlanmıştır. Mesele bitmemiştir, devam ediyor" ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından Diyarbakır'da düzenlenen "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı"nda selamlama konuşması gerçekleştiren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çalıştayın ismine dikkati çekerek insani olmayan hiçbir çözümün gerçekçi ve kalıcı olamayacağını söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Partisinin düzenlediği "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı"nda konuştu. "Kürt Meselesi, 100 yılı aşkın bir süredir var olan ve en önemli meselelerimizden biridir" diyen Yapıcıoğlu, "Kimine göre Kürt Meselesi salt bir terör/şiddet/asayiş meselesidir. Kimine göre mesele, Kürtlerin yaşadığı bölgelerin ekonomik olarak geri kalmış olması ve yeterince gelişememiş olmasıdır" dedi.

"SORUNUN VARLIĞI VE ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİ VARDIR"

Yapıcıoğlu ayrıca "Bazılarına göre meselenin özünde Kürtlerin varlığının inkar edilmesi ve tarihsel süreç içerisinde yaşatılan zulümler vardır. Kimine göre Türklerin bin yıl önce Anadolu'ya gelişleri zamanından beri kardeşçe yaşayan iki farklı kavmin arasındaki kardeşlik zemini olan İslam'dan uzaklaşıldığı için kardeşlik zarar görmüştür. El hasıl; meselenin sebebi ve çözüm yolları konusunda düşünceler muhtelif olsa da bir sorun olduğu ve bu sorunun bir çözüme kavuşturulması gerektiği konusunda fikir birliği vardır" ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Kürt meselesi bitmemiştir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır!

"PANSUMAN TEDBİRLERLE DAHA FAZLA ZAMAN KAYBEDİLMEMELİ"

Kürt meselesinin edebiyatı yapılarak daha fazla zaman kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Yapıcıoğlu, "Bu çalıştayda iki gün boyunca değerli katılımcılar yapacakları sunumlarla meselenin çözümü konusunda fikirlerini, önerilerini paylaşacaklar. Burada farklı siyasi görüşlerden katılımcılar var. İnşallah fikirlerinden ve ortaya çıkacak olan sonuçlardan hakkıyla istifade edilecektir. Ben bir kez daha katılımlarıyla çalıştayımıza zenginlik katacak bütün dostlara teşekkür ediyorum. Çalıştayın ismi 'Kürt Meselesi'ne İnsanî Çözüm Çalıştayı'dır. Bunda bir mesaj vardır: insani olmayan hiçbir çözüm gerçekçi de değildir, kalıcı da olamaz. Pansuman tedbirlerle daha fazla zaman kaybedilmemeli, kardeşliğin salt edebiyatını yapmayı bırakmalı ve hukukunu tahakkuk ettirmeliyiz." dedi.

HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Kürt meselesi bitmemiştir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır!

7 yıl önce 19 Nisan 2018'de gerçekleştirdiği bir konuşmasını hatırlatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kürdlerin, Müslüman Türk kardeşleri ile tarihsel birliktelikleri tarihin akışını değiştirmiştir. 1071'de Malazgirt'teki birliktelik ile Anadolu'nun fetih kapıları açıldı. 1514'teki beraberlik ile diğer İslam kavimlerinin önemli bir kısmının birlikteliğine giden yol açıldı. 1915'teki birliktelik ile Çanakkale boğazı ve Anadolu'nun kapıları Batılı emperyalistlere kapatıldı. Kürtler kiracı veya mülteci değil, bu vatanın sahibi ve devletin kurucu halklarındandır. Yüzyıllarca diğer Müslüman kavimlerle birlikte kardeşçe yaşayan Kürtler, ulus devlet fikrinin revaç bulmasından sonra sorun olarak algılanmış, kimlikleri ve varlıkları inkâr edilmiştir.

"SORUN BİTMEMİŞTİR, DEVAM EDİYOR"

Daha sonra varlıkları kabul edilip meseleye çözüm arayışları, olmuşsa da sorun doğru isimlendirilmediği için doğru reçeteler uygulanamamış, doğru usuller kullanılmadığı için çözülemeyen sorun derinleşerek uluslararası bir nitelik kazanmış ve bu nedenle çözüm gittikçe daha karmaşık ve zor hale gelmiştir. Başarısız denemeler sonucunda yöntemin ve yaklaşımın düzeltilmesi gerekirken sorunun varlığı yeniden inkâr edilmeye veya yapılması gereken her şeyin yapıldığı ve sorunun çözüme kavuştuğu iddia edilmeye başlanmıştır. Mesele bitmemiştir, devam ediyor. Sorun bizimdir, hepimizindir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır.

Meseleyi tarifini ise kısaca şöyle yapmıştım: Mesele, hukuku olmayan ve bu nedenle sözde kalan kardeşliğin tahakkuk edememesidir. Adaletten sapma ve ortak paydaları yok sayma nedeniyle birliğin bozulmasıdır."

HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Kürt meselesi bitmemiştir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır!

"MESELENİN ÇÖZÜMSÜZ KALMASI BÜTÜN BÖLGEYİ OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR"

Kürt meselesinin sulh yoluyla adalet temelinde halledilmesi gerektiğine dikkatleri çeken Yapıcıoğlu, "Çözümün gerekliliği konusunda tereddüt yoktur. Birlik olma, kardeş olma, iç cepheyi tahkim etme veya benzeri ifadelerle mecburiyetler ifade edilmektedir. Aslında hepsi aynı şeydir. Meselemizi sulh yoluyla adalet temelinde halletmek mecburiyetindeyiz. Zira meselenin çözümsüz kalmasının sonucu emperyalist müdahalelere açık hale gelmiş huzursuz bir coğrafya, heba olan nesiller ve ekonomik çöküntüdür. Kürd kavmi İslam ümmetinin asli unsurlarındandır. Yaşadığı coğrafya da ümmet coğrafyasının merkezidir. Meselenin çözümsüz kalması bütün bölgeyi olumsuz olarak etkileyeceği gibi adil bir şekilde çözümü hem bölgeyi hem bütün İslam coğrafyasını rahatlatacaktır. Çözüm daha fazla ertelenmemeli." dedi.

"İHTİYACIMIZ OLAN SAMİMİYET VE İRADE"

Yapıcıoğlu son olarak "Tahkik, tetkik, tahlil ve teşhis doğru yapılırsa tedavi kolaydır, bunları doğru yapamazsak sorun kangrenleşir. Çözümün imkan dahilinde olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Çözüm için ihtiyacımız olan iki şey şudur: samimiyet ve irade. Allah Resulü Hz. Muhammed'in yaptıkları ve söylediklerini iyi kavrar ve uygularsak mesele kalmaz. Kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için de isteyeceğiz, bize yapılmasını istemediğimiz bir muameleyi de kardeşimize yapmayacağız. Mesele bu kadar basittir" diye konuştu.

HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Kürt meselesi bitmemiştir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır!
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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