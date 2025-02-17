HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

HÜDA PAR çalıştayına, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, eski AK Parti milletvekilleri Mehmet Metiner ve Abdurrahman Kurt ile Yeni Akit yazılarından Mustafa Armağan gibi isimler katıldı.

BİLDİRGE TARTIŞMA YARATTI

Çalıştayın ardından yayınlanan bildirgede, anadilde eğitimin önünün açılması, Kürtçenin anayasal güvence altına alınması, anayasanın değiştirilmesi ve "herkesin Türk olduğu" tanımından vazgeçilmesi gibi talepler yer aldı. Ayrıca, "Kürt meselesinin kaynağını oluşturan Kemalist zihniyetin ürünü olan darbe anayasasının değiştirilmesi" gerektiği vurgulandı.

UÇUM: TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE İHANETLER ARSIZCA ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bildirgeye sert tepki göstererek çalıştayı "ihanet" olarak niteledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uçum, "Terörsüz Türkiye hedefine ihanetler arsızca artıyor" ifadelerini kullandı.

Uçum paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "1 Ekim ve devamında Sayın Bahçeli'nin hamleleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımlarıyla devreye giren Devlet İnisiyatifinin bir etkisi de bütün emperyalist bölünme projesi yanlılarının bir bir deşire olmasıdır.

Terör sorununun kökten ortadan kaldırılması için başlatılan yeni dönemi istismar edenler hadsizlikte zirve yaptılar. Türkiye'yi bölme hedefli Emperyalist dış Kürt sorunu projesini referans alıp güya insani çözüm çalıştayı yapanlar sonuç bildirgesiyle açıkça ve arsızca Türkiye'nin bölünmesinden yana olduklarını ilan ettiler."

METİNER İSİM VERMEDEN UÇUM'A YANIT VERDİ

Çalıştayda sunum yapan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Uçum'a isim vermeden yanıt verdi. Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Ben AK Partiliyim, AK Partili görününlerden değilim. Katıldığım her platformda Reis'imizin ve AK Parti'mizin kurucu ruhunu savunan biriyim. Diyarbakır'da HÜDA PAR'ın düzenlediği çalıştayda sunduğum tebliğde de bugünü kadar köşe yazılarımda ve ekranlarda savunduğum düşüncelerimi dile getirdim."

Metiner, "Kürt meselesi" tanımını yanlış bulduğunu belirterek, "Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan anlayışının akidemize ve tarihi tecrübemize uygun olduğuna inanıyorum. Bu yüzden etnik temelli federasyon ve özerklik talepleri bölünmeye götürür" dedi.

Metiner, resmi dilin ve eğitim dilinin sadece Türkçe olması gerektiğini belirterek, diğer dillerin kamusal alanda öğrenilip öğretilebileceğini vurguladı. Ayrıca, "Şehirlerimizi Türk veya Kürt olarak ayırmak yanlıştır. Biz hem Türküz hem Kürtüz hem Arap'ız, biz birlikte Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı. Metiner, Bahçeli'nin terör örgütünün silahlarını koşulsuz bırakması yönündeki çağrısına da destek verdi.