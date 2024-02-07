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Gazze'de 3 aşamalı ateşkes! İsrail, Hamas'ın şartlarını kabul ederse tamamen Gazze'den çekilecek

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İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den beri devam ederken Hamas, İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi. Ulaşılan taslak belgeye göre İsrail, Hamas'ın şartlarını kabul etmesi halinde 1. aşamada askerlerini Gazze'nin yoğun nüfuslu yerlerinden, 2. aşamada ise Gazze Şeridi'nden çekecek. 3. aşamada ise cesetler ve kalıntılar takas edilecek. İsrail'in teklife ne yanıt vereceği ise merak konusu.

Reuters haber ajansının haberine göre Hamas, İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi. Hamas'ın Katarlı ve Mısırlı arabulucular tarafından gönderilen teklife cevap niteliğindeki önerisine dair taslak belgeye ulaşıldı. Buna göre İsrail, Hamas'ın şartlarını kabul etmesi halinde 1. aşamada askerlerini Gazze'nin yoğun nüfuslu yerlerinden, 2. aşamada ise Gazze Şeridi'nden çekecek. 3. aşamada ise cesetler ve kalıntılar takas edilecek. Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar" askerlerini Gazze'den çekmeyeceğini belirten İsrail yönetiminden ise henüz bir açıklama gelmedi.

HER BİRİ 45'ER GÜN SÜRECEK 3 AŞAMALI ESİR TAKASI VE ATEŞKES

İngiliz haber ajansı Reuters, Hamas'ın Katarlı ve Mısırlı arabulucular tarafından gönderilen teklife cevap niteliğindeki önerisine dair taslak belgeye ulaştı. Reuters'ın haberine göre Hamas, her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi.

Hamas, İsrail'e üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi

Bu süre zarfında Gazze'deki rehineler Filistinli mahkumlarla takas edilecek, Gazze'nin yeniden inşası başlayacak, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden tamamen geri çekilecek, cesetler ve kalıntılar takas edilecek. Müzakerelere yakın bir kaynak, Hamas'ın karşı önerisinin "başlangıçta kalıcı bir ateşkes garantisi gerektirmediğini, ancak son rehineler serbest bırakılmadan önce" ateşkes sırasında savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılması" gerektiğini söyledi.

Hamas, İsrail'e üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi

1. AŞAMADA İSRAİL, ASKERLERİNİ NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU YERLERDEN ÇEKECEK

Belgeye göre ilk 45 günlük aşamada İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında Gazze'deki tüm İsrailli kadın rehineler, 19 yaşın altındaki erkekler, yaşlılar ve hastalar serbest bırakılacak. İsrail ayrıca ilk aşamada askerlerini nüfusun yoğun olduğu bölgelerden çekecek.

Hamas, İsrail'e üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi

2. AŞAMADA KARŞILIKLI OPERASYONLAR SONA ERECEK VE İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NDEN ÇEKİLECEK

İkinci aşamanın uygulanması ise taraflar "karşılıklı askeri operasyonlara son verilmesi ve tam sükunete dönülmesi için gerekenler konusunda dolaylı görüşmeler" sonuçlanıncaya kadar başlamayacak. İkinci aşama, geriye kalan erkek rehinelerin serbest bırakılmasını ve "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinin sınırlarının dışına çekilmesini" içerecek.

Hamas, İsrail'e üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi

3. AŞAMADA CESETLER VE KALINTILAR TAKAS EDİLECEK

Üçüncü aşamada ise cesetler ve kalıntılar takas edilecek. Ateşkes aynı zamanda açlıkla karşı karşıya olan ve temel malzeme sıkıntısı çeken Gazze'deki çaresiz sivillere gıda ve diğer yardım akışının da artırılmasını içerecek.

Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar" askerlerini Gazze'den çekmeyeceğini belirten İsrail yönetiminden ise henüz bir açıklama gelmedi.

Hamas, İsrail'e üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi

KATAR, HAMAS'IN ANLAŞMAYA OLUMLU YANIT VERDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail ile yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife Hamas'ın olumlu yanıt verdiğini duyurmuştu. Al Thani, "Hamas'ın teklif hakkında bazı yorumları oldu, ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz" demişti. Al Thani, anlaşma konusunda iyimser olduklarını ve Hamas'ın yanıtının İsrail'e iletildiğini belirtmişti.

Hamas, İsrail'e üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi

BLİNKEN, İSRAİL HÜKÜMETİ İLE GÖRÜŞECEK

Blinken ise ABD'nin Hamas'tan gelen yanıtı "şimdi" gözden geçirdiğini belirterek, "Yarın İsrail hükümeti ile görüşeceğim" demişti. Hamas'a sunulan teklifin "ciddi" bir teklif olduğunu ve "sadece önceki anlaşmayı tekrarlamayı değil, genişletmeyi amaçladığını" vurgulayan Blinken, "Hala yapılması gereken çok iş var, ancak anlaşmanın mümkün ve gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bunu başarmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Hamas, İsrail'e üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi

İSRAİL'İN GAZZE İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hamas, İsrail'e üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 226'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 563 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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