Gürsel Tekin, CHP'deki istifaları medya haberlerine ve 'gaza gelmeye' bağladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi elbette zor bir dönem geçiriyor. Seçmeni enfekte edildi; iyi insanlar, partide çokça tanıdığımız insanlar o gazetelerin, televizyonların haberleriyle maalesef birçok insan gaza gelerek istifa ettiler" dedi.

CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında yaptığı açıklamada, 'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklediğini belirterek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının zamanı geldiğinde açıklanacağını söyledi. Tekin, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemesi halinde partiye dönebileceğini ifade ederken, erken seçim, siyasette hesap verebilirlik gibi çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi elbette zor bir dönem geçiriyor"

Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi elbette zor bir dönem geçiriyor. Seçmeni enfekte edildi; iyi insanlar, partide çokça tanıdığımız insanlar o gazetelerin, televizyonların haberleriyle maalesef birçok insan gaza gelerek istifa ettiler. Biz doğru bir noktada olduğumuzu, önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik büyük ilginin olabileceğini ve kısa süre içerisinde de aslında bütün partiler ister istemez Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlatmış olduğu o arınma sistemini hayata geçirmek zorunda olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde siyasetin ayakta kalma şansı çok zorlanabilir. Geçmiş dönemlerde dokunduğunuz her vatandaş kendi partisinin liderini savunurken, şu anda hiç kimse kendi partisinin liderini savunmadığı gibi çok ağır eleştirileri yapan bir duruma geldi."

"Hesap vermek kötü bir şey değildir"

Mustafa Sarıgül ve ailesi ile ilgili bir takım rüşvet iddialarının olduğuna dair sorulan soruyu cevaplayan Tekin, "Siyasette zenginleşme bir kural haline geldi. Eğer Türkiye'de bir temiz eller operasyonu olacaksa, Türkiye arınacaksa, siyaset bu işte arınacaksa daha başında bile değil, onu söyleyeyim. Ben de siyasetçiyim, benimle ilgili de dokunulmazlık fezlekeleri geldi. Bir siyasetçi kendisine güveniyorsa gelen dokunulmazlık ne olursa olsun diyecek ki 'Derhal kaldırın kardeşim, ben aklanmak istiyorum'. Hesap vermek kötü bir şey değildir; hesap sorulur, hesap verilebilir durumdaysanız hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu.

"Bazen ülkelerin milli menfaatleri her şeyin üstündedir"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tekin Terörsüz Türkiye ile ilgili görüşünün sorulmasının üzerine, "Bahçeli ilk bu açıklamayı yaptığında da kendisini kutlamış bir insanım. Bazen ülkelerin milli menfaatleri her şeyin üstündedir. Maalesef Türkiye'de bu meseleyi tam oturtabilmiş değiliz; her şeyi siyasete tahvil etmeye çalışıyoruz. Bu meseleler bir şeye tahvil etmesi değildir. Sonuna kadar destekliyorum, daha hızlı yürümesi lazım. Çünkü gerek Orta Doğu'da gerekse dünyanın dört bir yanında büyük sorunların yaşandığı bir ortamda çok doğru bir karar alındığını ve bu kararda Sayın Bahçeli'nin 2008 yılında benim de ifade ettiğim gibi 'Bahçeli, Baykal olmadan bu sorun çözülmez" demiştim. Evet, gerçekten de haklı çıktık. Bugün gerek MHP'nin gerek CHP'nin gerek de iktidarın bu çabası çok önemli, önümüzdeki günlerde inşallah bunun meyvelerini alacağız" ifadelerine yer verdi.

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı var"

Bir basın mensubunun CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair sorduğu soruya ilişkin Tekin, "Bugünden 2028'i tarif etmek çok zor. Mansur Bey şu anda istifa etmiş, ben Mansur Bey'le ilgili bir yorum yapmak durumunda değilim. O partide olsaydı elbette yorum yapardım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı var. Türkiye'nin gerçekten milletin güvenini alabilecek, ihtiyacını karşılayabilecek donanımlı, birikimli adayı olacaktır, hiç merak etmeyin. Yavaş'ın adayı şu anda partimde olsaydı tabii ki onun değerlendirmesini yapardık ama o değerlendirme bana düşmez" değerlendirmesinde bulundu.

"Elbette ittifaklar olacak"

Seçim sürecinde CHP'nin ittifakları olabileceğini ifade eden Tekin, "Elbette ittifaklar olacak. Arkadaşlar, 50 artı 1; 50 artı 1'i sağlamanız için sizin ittifaklara ihtiyacınız var. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönemdeki o ittifak masasında olan birçok partilerle de temasları var" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye sürecinin en ağır maliyetini ödeyen bizim partimizdir"

Tekin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye ya da barış süreci, adına ne derseniz deyin, bu sürecin en ağır maliyetini ödeyen bizim partimizdir. 1988'de Kürt raporu hazırladığımız için iktidara giden bir süreçten maalesef iktidar olamadık, çok sıkıntılar çektik. Şimdi böyle bir ortamda 2013 yılındaki çözüm sürecinde de Kılıçdaroğlu yine gitti, 'Biz bu sorunun çözümü konusunda her türlü desteği vereceğiz' dedi. Bu Türkiye meselesi, bu AK Parti ya da MHP meselesi değil; eğer buysa elbette biz bunu destekledik, bu konuda da destek vereceğiz. Dış politika konusuna gelince, dış politikada da çok net olarak söylüyorum: Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bizim tarihimize, geleneğimize de baktığımızda ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa, kimin iktidarı olup olmamasının önemi yok, elbette destekleriz" şeklinde konuştu.

"Yarından itibaren erken seçim istiyoruz, bu muhalefetinin görevi"

Gürsel Tekin, erken seçimi desteklediklerini dile getirerek, "2027'nin sonları, Kasım olabilir. Kasım'da olmasa da 2028 Nisan'ında olur. Muhalefet olarak yarından itibaren erken seçim istiyoruz, bu muhalefetinin görevi" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı