Fransa tarihinde bir ilk: Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılında seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı suçlamasıyla verilen 5 yıl hapis cezası kapsamında bu sabah Paris'teki La Sante Cezaevi'ne girdi. Fransa tarihinde ilk kez eski bir cumhurbaşkanı hapse girmiş oldu.

Fransa tarihinde ilk kez eski bir cumhurbaşkanı cezaevine girdi. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı suçlamasıyla verilen 5 yıllık hapis cezası kapsamında bu sabah polis konvoyu eşliğinde Paris'teki La Sante Cezaevi'ne giriş yaptı. Sarkozy, kişisel eşyalarını teslim ettikten sonra güvenlik gerekçesiyle 11 metrekarelik bir hücreye yerleştirildi.

Eski Cumhurbaşkanına cezaevi prosedürü uygulandı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, cezaevine girişinde diğer tutuklularla aynı standart işlemlerden geçirildi. İçeri alınmadan önce kimlik tespiti yapıldı, parmak izleri alındı, fotoğrafı çekildi ve tam beden araması gerçekleştirildi. Ardından kendisine cezaevi kayıt numarası verildi. Sarkozy'nin cezaevi süreci boyunca herhangi bir ayrıcalık talebinde bulunmadığı ve tüm prosedürlere itirazsız uyduğu bildirildi. Sarkozy'nin pencereli tek kişilik hücrede yanına yalnızca Alexandre Dumas imzalı "Monte Cristo Kontu" ve Jean-Christian Petitfils tarafından kaleme alınan "Jesus" kitaplarını aldığı öğrenildi.

Avukatlardan sert tepki ve tahliye girişimi

Sarkozy'nin avukatları Jean-Michel Darrois ve Christophe Ingrain, kararın uygulanmasını "hukuki bir skandal" sözleriyle eleştirerek, tahliye başvurusunun resmen yapıldığını duyurdu. Savunma avukatları, Sarkozy hakkında delil olmadan hüküm verildiği, tanık baskısı ya da delil karartma ihtimali bulunmadığını ve tutuklamanın hukuki değil siyasi olduğunu savundu. Avukat Ingrain, "Hiçbir risk yokken bir eski cumhurbaşkanını cezaevine koymak, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Bu karar Fransa adına utançtır" dedi.

İstinaf mahkemesinin tahliye başvurusunu 1 ila 2 ay içerisinde değerlendirmesi bekleniyor.

Sarkozy'e destekler

Sarkozy'ye destek vermek isteyenler cezaevi önünde toplandı. Sarkozy destekçileri kararın "adaletsiz" olduğunu savunarak, eski cumhurbaşkanına destek mesajları verdi. Bazı katılımcılar, "Bu karar bir siyasi hesaplaşmadır. Sarkozy güçlü ve onurlu bir adam, yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullanırken, birçok gösterici, sürecin "intikam duygusuyla yürütüldüğü" görüşünü dile getirdi. Gösteri sırasında zaman zaman "Fransa'nın onuru Sarkozy'dir", "Nicolas Sarkozy, yanındayız" ve "Adalet istiyoruz" sloganları yükseldi. Sarkozy'nin eski danışmanlardan Henri Guaino'nun kalabalığa katılması ise alkışlarla karşılandı. Katılımcıların bir bölümü kararı protesto ederek yargı süreci için "adalet kendi sınırını aştı" yorumunu yaptı.

Eski Fransa cumhurbaşkanının oğlu Louis Sarkozy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babamız masumdur. Bu haksızlıkla yalnız değiliz" ifadelerini kullandı.

Fransız yargı makamları, 2018 yılında resmi bir soruşturma başlatmıştı

Fransız basını, 2013 yılında yayınlanan bir belgede, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyasına gizlice yaklaşık 50 milyon euro aktardığını öne sürmüştü. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ise söz konusu suçlamaları tamamen reddetmiş ve bunların siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu. Fransız yargı makamları, 2018 yılında resmi bir soruşturma başlatmış ve Sarkozy hakkında yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç örgütüyle iş birliği gibi suçlamalar yöneltmişti.

Sakozy'e yakın isimler de ceza almıştı

Dava kapsamında, Sarkozy döneminin İçişleri Bakanı Claude Gueant, 500 bin euro aldığı gerekçesiyle pasif yolsuzluk, sahtecilik ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis ve 250 bin euro para cezasına mahkum edilmişti. Eski Bakan Brice Hortefeux, suç örgütü kurma suçundan 2 yıl hapis ve 50 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Hortefeux'a ayrıca 5 yıl kamu görevi yasağı ve siyasi/medeni haklardan mahrumiyet cezası da verilmişti. Fransız-Lübnanlı iş insanı Alexandre Djouhri, aktif yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eski kabine direktörü Bechir Saleh, 5 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezası almış, Suudi iş insanı Khaled Bugshan, 3 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı. Fransız-Cibutili bankacı Wahib Nacer ise 4 yıl hapis ve 2 milyon euro para cezasına mahkum edilmişti. Eski Bütçe Bakanı Eric Woerth, tüm suçlamalardan beraat etmişti.

Davanın en önemli tanıklarından Takieddine hayatını kaybetti

Davanın en önemli tanıklarından biri olan Lübnan asıllı Fransız bir iş adamı Ziad Takieddine, 23 Eylül'de Lübnan'da gözaltında tutulurken hayatını kaybetmişti. Mahkeme, Takieddine hakkındaki yargılamanın ölüm nedeniyle düştüğü duyurmuştu.

Sarkozy, Macron ile görüşmüştü

Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 17 Ekim'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'nda kabul edilmişti. Görüşmenin içeriği kamuoyuyla paylaşılmazken, bu temas, siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırmıştı. - PARİS