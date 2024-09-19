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Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değişirken Sakarya'ya atanan Rahmi Doğan en çok dikkat çeken isim oldu. Eski Hatay Valisi Doğan, deprem öncesi ve sonrası gerekli önlemleri almadığı ve görevini kötüyü kullandığı gerekçesiyle hakkında yapılan suç duyurusunun Yargıtay tarafından işleme konulmadığı günün gecesinde başka bir ile atandı.

Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6 Şubat depremlerinde sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulmasına rağmen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu suç duyurusu işleme alınmadı. Aynı günün gecesinde Doğan'ın Sakarya Valiliğine atanması, kamuoyunda dikkat çekti ve tartışmalara neden oldu.

"DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMADI"

Depremde ailesini kaybeden Cahit Aşkar tarafından yapılan suç duyurusunda, Doğan'ın deprem öncesi ve sonrası gerekli önlemleri almadığı, yardım ulaştırılmasında gecikmeler yaşandığı ve afet hazırlığı çalışmaları yapmadığı öne sürüldü.

YARGITAY SUÇ DUYURUSUNU İŞLEME KOYMADI

Aşkar, yaşanan kayıplardan dolayı Doğan'ı sorumlu tuttu ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasında bulundu. Ancak Yargıtay, 18 Eylül 2024'te bu suç duyurusunu işleme koymama kararı aldı.

Kararda "Rahmi Doğan hakkındaki iddiaların soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı" ifade edilirken karar metninde özetle şöyle denildi: "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremlerde elli binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüz binin üzerinde vatandaşımızın yaralandığı, binlerce binanın yıkıldığı, depremden hemen sonra başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, yıkılan binalar sebebiyle sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti için yerel Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından gerekli soruşturma işlemlerine başlandığı, bu soruşturmalar sırasında hasar gören yıkılan ilgili bina ve/veya bölge, depremden etkilenen vatandaşlarımız ve arama ve kurtarma çalışmaları bakımından valinin sorumluluğunun tespit edilmesi hâlinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına durumun bildirilmesi durumunda gereğine tevessül edilebileceği, aynı şekilde somut olarak bir fiil isnadında bulunulması hâlinde de yine gerekli inceleme ve işlemlerin yapılmasının mümkün olduğu hususları da dikkate alındığında; Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan hakkındaki iddiaların soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı anlaşılmakla, ihbar ve şikâyetin 4483 sayılı Kanun'un 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca işleme konulmamasına karar verildi."

ATAMA KARARI TARTIŞMA YARATTI

Aynı gece, Doğan Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Sakarya Valisi olarak atandı. Bu atama, özellikle Doğan'ın adı suç duyurularıyla gündeme gelmişken yapılması nedeniyle tepki topladı ve siyasi bir tartışma konusu haline geldi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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