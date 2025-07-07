Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti

CHP'de parti içi kriz derinleşiyor. Dış İlişkilerden Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı ve 25. Dönem İstanbul Milletvekili Murat Özçelik, CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunarak partiden istifa etti.

"PARTİLİLER ARASINDA DAHİ SORGULANAN YANLIŞLARIN ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR"

'Yolsuzluk' soruşturmasının sürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili tartışmaların parti içinde açıkça konuşulamadığını belirten Özçelik, parti kaynaklarının 'tek bir ismin etrafında şekillenen bir anlayışla seferber edilmesini' kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Özçelik, "Parti içinde derinleşen hizipleşmelerin, halkın ihtiyaçlarından çok kişisel menfaatlerin öne çıkmasının ve iletişim politikalarının partiye zarar verdiğini düşünmekteyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında yaşanan tartışmaların, partililer arasında dahi sorgulanan yanlışların üstünün örtülmeye çalışılması; parti kaynaklarının halk için çözümler üretmek yerine tek bir ismin etrafında şekillenen bir anlayışla seferber edilmesi, kabul edilemez bir tablo yaratmaktadır." ifadelerini kullandı.

"SON KURULTAY SÜRECİNDE BAZI USULSÜZLÜKLERİN YAŞANDIĞI KANAATİNDEYİM"

Şaibeli kurultay sürecine yönelik eleştirilerini de sıralayan Murat Özçelik, usulsüzlüklere birçok partilinin de şahit olduğunu öne sürdü.

Özçelik, "Son kurultay sürecinde birçok partilinin de şahit olduğu, iç işleyişe ve demokratik ilkelere gölge düşüren bazı usulsüzlüklerin yaşandığı kanaatindeyim. Bu tablo karşısında, halkımızın güvenini kazanacak yeni yollar aramak artık bir mecburiyet haline gelmiştir. Ne yazık ki, CHP'nin mevcut yönetim anlayışı ve örgütsel yapısıyla, bu yeni arayışın öncüsü olabileceğine dair inancım kalmamıştır." dedi.

Özçelik'in açıklaması şu şekilde:

"HALKIN İHTİYAÇLARINDAN ÇOK KİŞİSEL MENFAATLER ÖNE ÇIKTI"

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar boyunca farklı görevlerde bulunmuş bir partili olarak, özellikle 38. Olağan Kurultay'ın ardından yaşanan gelişmeler karşısında derin bir hayal kırıklığı içerisinde olduğumu üzülerek ifade etmek isterim.

Parti içinde giderek derinleşen hizipleşmelerin, halkın ihtiyaçlarından çok kişisel menfaatlerin öne çıkmasının ve kamuoyunun eleştirilerine rağmen sürdürülen iletişim politikalarının; hem partinin kurucu değerlerine hem de Türkiye'nin bugün ihtiyaç duyduğu vizyoner muhalefet anlayışına zarar verdiğini düşünmekteyim.

"İÇ İŞLEYİŞE VE DEMOKRATİK İLKELERE GÖLGE DÜŞÜRÜLDÜ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında yaşanan tartışmaların, partililer arasında dahi sorgulanan yanlışların üstünün örtülmeye çalışılması; parti kaynaklarının halk için çözümler üretmek yerine tek bir ismin etrafında şekillenen bir anlayışla seferber edilmesi, kabul edilemez bir tablo yaratmaktadır.

Öte yandan, son kurultay sürecinde birçok partilinin de şahit olduğu şekilde, iç işleyişe ve demokratik ilkelere gölge düşüren bazı usulsüzlüklerin yaşandığı kanaatindeyim. Bu tür uygulamalar sadece partinin güvenilirliğine zarar vermekle kalmamakta, aynı zamanda partinin başına yeniden gelmesi muhtemel eski genel başkanın 2010 yılından bu yana sürdürdüğü liderliğin, kamuoyunun ve partililerin nezdinde büyük bir başarı ve güven üretmediğini de açıkça göstermektedir.

Türkiye bugün, ekonomik krizden hukukun üstünlüğüne, toplumsal kutuplaşmadan dış politikadaki yalnızlaşmaya kadar çok katmanlı bir sorunlar yumağı ile karşı karşıyadır. İktidar tarafından derinleştirilen bu yapısal kriz ortamından çıkış; ancak samimi, kararlı ve halkla bağ kurabilen, şahsi değil milli menfaatleri önceleyen bir siyaset anlayışıyla mümkündür.

"YENİ YOLLAR ARAMAK ARTIK BİR MECBURİYET HALİNE GELMİŞTİR"

Bu tablo karşısında, ülkenin geleceğini dert edinen; liyakatli, ahlaklı, dava inancı yüksek insanlarımızla birlikte, halkımızın güvenini kazanacak yeni yollar aramak artık bir mecburiyet haline gelmiştir. Ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetim anlayışı ve örgütsel yapısıyla bu yeni arayışın öncüsü olabileceğine dair inancım kalmamıştır.

Ancak Atatürk'e ve O'nun ilke ve devrimlerine olan bağlılığım bakidir. Bu bağlamda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."