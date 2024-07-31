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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, tartıştığı anneannesi Leyla Çetiner'i rehin aldıktan sonra silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Açıklama yapan Abdüllatif Şener, "Psikolojik sorunları olan oğlum karşısındaki kişinin anneannesi olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Oğlumun, annesini öldürdüğü iddiaları doğru değil." dedi.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdüAbdüllatif Şener

ANNEANNESİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, kan donduran cinayet sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

ABDÜLLATİF ŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Abdüllatif Şener'den ilk açıklama geldi. Sözcü'ye konuşan Şener, "Psikolojik sorunları olan oğlum karşısındaki kişinin anneannesi olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olay. Oğlumun, annesini öldürdüğü iddiaları doğru değil. dedi.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

Abdüllatif Şener, 1954 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. Baba adı Bedirhan, anne adı Ahzerat'tır. Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti. Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak çalıştı.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdüAbdüllatif Şener

2001 yılında kurulan AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimlerinde Sivas milletvekili seçildi. 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve Erdoğan Hükümeti'nde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Parti'den istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisi'ni kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu fakat milletvekili seçilemedi. Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Konya milletvekili seçildi. Fransızca bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Abdüllatif Şener Abdüllatif Şener Cinayet 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Turan YILDIRIMOĞUZ:

Allah insanı evladı ile sınamasın

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4
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erge_nekon:

İbretlik bir olay

yanıt64
yanıt2
Anty-Partizan:

Amin

yanıt0
yanıt0
Serkan Taşdemir:

Allah evladın hayırlısı ver bizi sıkıntıya sokma Allah yardım etsin

186
6
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Demiryürek:

Herkesin ilk aklına gelen haram bi yerden çıkıyor olmuştur

78
55
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Uğur Çiftçioğlu:

İki güne üstü kapanır rahat olun

39
62
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SüLeyman Kiyağ:

Haftaya tahliye

32
49
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Tekin Serdar Kaya Oglu:

haram lokma yiyenin sonu tamda bu olayla çıktığı diyebiliriz.. ancak ahirette bir hesap var unutmamak lazım.

35
32
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Bandorma:

Allah sabırlar versin :(

33
7
yanıtYanıtla
Yasef Behar:

Allah şaşırtmasın Rahmetiyle Allah rahmet eylesin artık bu sılah kontrol kanunu daha sıkı olmalı

28
4
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