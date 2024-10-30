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Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyeliği" soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ü Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atadı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Özer'in savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyım olarak atandı.

Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verildi. Ahmet Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği bildirildi. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden arama kararı çıkarıldı. Şüpheli Özer, 30 Ekim sabahı gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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Terör örgütü üyeliği soruşturmasında gözaltına alınan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

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Yorumlar (1)

Furkan inci:

bu dünya ugruna ebediyeti kaybetmeyin

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