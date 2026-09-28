Putin'i çıldırtacak görüntü: 250 Rus askeri esir alındı

Putin'i çıldırtacak görüntü: 250 Rus askeri esir alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna ordusu, Lyman bölgesinde düzenlediği son operasyonda yaklaşık 250 Rus askerini esir alarak bölgedeki pozisyonunu güçlendirdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, cephenin kritik noktalarından Lyman bölgesinde düzenlediği son operasyonda Rus birliklerine ağır bir darbe vurdu. Bölgede yürütülen başarılı kara harekatı sonucunda yaklaşık 250 Rus askerinin esir alındığı bildirildi.