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Putin'i çıldırtacak görüntü: 250 Rus askeri esir alındı

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Putin'i çıldırtacak görüntü: 250 Rus askeri esir alındı Haber Videosunu İzle
Putin'i çıldırtacak görüntü: 250 Rus askeri esir alındı
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Ukrayna ordusu, Lyman bölgesinde düzenlediği son operasyonda yaklaşık 250 Rus askerini esir alarak bölgedeki pozisyonunu güçlendirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, cephenin kritik noktalarından Lyman bölgesinde düzenlediği son operasyonda Rus birliklerine ağır bir darbe vurdu. Bölgede yürütülen başarılı kara harekatı sonucunda yaklaşık 250 Rus askerinin esir alındığı bildirildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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