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Fatih Terim'den Vincenzo Montella hakkında dikkat çeken sözler

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Fatih Terim'den Vincenzo Montella hakkında dikkat çeken sözler
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A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Vincenzo Montella’nın görevine devam etmesi kararını değerlendirdi. Montella'ya sahip çıkan Terim, ''Oyunu iyi okuyan, kendine has fikirleri olan biri. Dünya Kupası’nın ardından onunla yola devam etme kararı, TFF'nin kendisine ve yaptığı işe duyduğu güveni gösteriyor. Ben her zaman istikrardan yana oldum. Çünkü bir takımın belirli bir oyun tarzı oturtması zaman alır'' dedi.

  • Fatih Terim, Türkiye-İtalya maçının Türkiye'nin Dünya Kupası sonrası toparlanması için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.
  • Terim, Arda Güler ve Can Uzun gibi oyuncuların bu tür maçlarda sorumluluk alması gerektiğini belirtti.
  • Terim, TFF'nin Vincenzo Montella ile devam etme kararının kendisine ve işine duyulan güveni gösterdiğini ifade etti.

A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta bu akşam oynanacak Türkiye-İtalya maçı öncesinde İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport’a konuştu. Terim, Vincenzo Montella’nın görevine devam etmesi kararını yorumladı.

''İYİ BİR FIRSAT''

Her iki takımın da gruptaki ilk maçlarını kaybettiğini hatırlatan Fatih Terim, ''Milli takımınızın ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Ancak bu maç, Türkiye’nin Dünya Kupası sonrasında yeniden toparlanması için iyi bir fırsat.'' dedi. 

''OLAĞANÜSTÜ YETENEKLER VAR''

Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız’ın sakatlıklarına değinen deneyimli hoca, ''Türkiye’nin elinde Arda Güler ve çok gelecek vadeden Can Uzun gibi olağanüstü yetenekler var. Bu tür maçlar, öne çıkıp sorumluluk almak için fırsattır.'' diye konuştu.

''CESUR VE AKILLI OYNAMALISINIZ''

Terim, A Milli Takım’ın karakter ortaya koyması gerektiğini vurgulayarak ''İtalya’ya karşı oynarken cesur ve akıllı olmalısınız. En ufak hatayı bile değerlendirebilecek tecrübeye sahip bir rakiple karşı karşıyasınız.'' ifadelerini kullandı.

''KENDİNE HAS FİKİRLERİ OLAN BİRİ''

Vincenzo Montella'ya destek gösteren deneyimli teknik adam, ''Vincenzo oyunu iyi okuyan, kendine has fikirleri olan biri. Dünya Kupası’nın ardından onunla yola devam etme kararı, TFF'nin kendisine ve yaptığı işe duyduğu güveni gösteriyor. Ben her zaman istikrardan yana oldum. Çünkü bir takımın belirli bir oyun tarzı oturtması zaman alır. Birkaç yıl önce Uluslar C Ligi’nde olduğumuzu düşünürsek, hem o hem de kadro övgüyü hak ediyor.'' şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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