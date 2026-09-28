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Keban Barajı'nda oltaya 81 kiloluk dev turna takıldı! 45 dakikalık mücadeleyle tekneye çıkarıldı

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Keban Barajı'nda oltaya 81 kiloluk dev turna takıldı! 45 dakikalık mücadeleyle tekneye çıkarıldı
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Elazığ'daki Keban Baraj Gölü'nde balıkçıların oltasına yaklaşık 81 kilogram ağırlığında dev bir Fırat turnası takıldı. Balıkçılar, dev balığı yaklaşık 45 dakika süren zorlu bir mücadelenin ardından tekneye çıkarabildi. Ağırlığı ve büyüklüğüyle dikkat çeken balık, balıkçıların kamerasına yansıdı.

Elazığ'da balıkçılar, Keban Barajı'nda yakaladıkları 81 kiloluk turnayı 45 dakika süren çabalar sonucunda tekneye çıkardı.

OLTAYA DEV FIRAT TURNASI TAKILDI

Keban Baraj Gölü'nde balıkçıların oltasına yaklaşık 81 kilogram ağırlığında dev bir Fırat turnası takıldı.

45 DAKİKA SÜREN ZORLU MÜCADELE

Balıkçılar, oltaya gelen dev balığı kıyıya çekebilmek için uzun süre mücadele etti. Yaklaşık 45 dakika süren zorlu mücadelenin ardından dev Fırat turnası tekneye alınabildi. Ağırlığı ve büyüklüğüyle dikkat çeken dev balık, balıkçıların kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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