Kiev Bilimler Akademisi'ne dron saldırısında akademisyenler yangın dan kaçmak için pencerelerden atladı

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'ya ait olduğu bildirilen jet motorlu bir insansız hava aracının, kentin merkezindeki Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi binasına isabet etmesi büyük paniğe neden oldu. Saldırının ardından binanın üst katlarında yangın çıkarken, içeride mahsur kalan bazı kişiler alev ve yoğun duman nedeniyle pencerelere yöneldi. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde binayı kaplayan yoğun duman ve alevler dikkat çekti.

DRON BİNAYA İSABET ETTİ, BİNA ALEV ALEV YANDI

28 Eylül'de Kiev'in Şevçenkivskiy ilçesinde meydana gelen saldırıda jet motorlu bir İHA, Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi'nin tarihi merkezdeki binasına isabet etti. Çarpmanın ardından çatıda ve üst katlarda yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen yoğun siyah duman kentin farklı noktalarından görüldü.

Videoda da saldırının ardından binanın üst bölümünün yoğun dumanla kaplandığı, alevlerin yapının çeşitli noktalarında etkili olduğu görülüyor.

İÇERİDE MAHSUR KALANLAR PENCERELERE YÖNELDİ

Yangının kısa sürede büyümesiyle birlikte binada bulunan bazı kişiler içeride mahsur kaldı. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, insanların alev ve dumanın sardığı binadan çıkabilmek için pencerelere yöneldiği görüldü.

Ukrayna basınında yer alan görüntülerde kurtarma ekiplerinin binaya müdahale ettiği ve iki kişinin pencereler üzerinden kurtarıldığı aktarıldı.

KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından bölgeye itfaiye, arama-kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler bir yandan yangını kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan binada mahsur kalmış olabilecek kişileri aradı.

Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi binasına yönelik saldırıyla ilgili görüntülerde, binadan yükselen yoğun dumanın çevredeki sokakları kapladığı görülürken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

SALDIRIDA CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Kiev makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre saldırıda en az bir kadın hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Binadaki arama-kurtarma çalışmalarının ardından saldırının yol açtığı hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

KİEV'DE JET MOTORLU DRON ALARMI

Saldırı, Rusya'nın son dönemde kullandığı jet motorlu saldırı dronlarının Kiev üzerindeki tehdidinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Reuters, bu tip dronların geleneksel pervaneli Shahed/Geran modellerine göre daha hızlı olduğunu ve Ukrayna hava savunması açısından daha zorlayıcı bir tehdit oluşturduğunu aktarıyor