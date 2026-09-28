Haberler

Daha 11 yaşındaydı! Diyarbakırlı Nurhayat'ın acı sonu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Daha 11 yaşındaydı! Diyarbakırlı Nurhayat'ın acı sonu Haber Videosunu İzle
Daha 11 yaşındaydı! Diyarbakırlı Nurhayat'ın acı sonu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evlerinin yakınında üzerlerine yıldırım düşen iki kız kardeşten 11 yaşındaki Nurhayat Yüzen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralı kardeşinin tedavisi sürüyor.

  • Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kırkkoyun Mahallesi'nde 26 Eylül sabahı açık alanda bulunan iki kız kardeşin üzerine yıldırım düştü.
  • Yıldırım isabet eden 11 yaşındaki Nurhayat Yüzen, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
  • Yaralanan diğer kardeş E.Y.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evlerinin yakınında açık alandayken yıldırım isabet eden iki kız kardeşten 11 yaşındaki Nurhayat Yüzen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kardeşi E.Y.’nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olay, 26 Eylül sabah saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı kırsal Kırkkoyun Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin yaklaşık 100 metre uzağındaki açık alanda bulunan Nurhayat Yüzen ile kardeşi E.Y.’nin üzerine aniden yıldırım düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA... 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki kardeş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kardeşlerden 11 yaşındaki Nurhayat Yüzen, doktorların tüm çabalarına rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan diğer kardeş E.Y.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
Dua Lipa kuzeninin düğününde döktürdü! Başındaki bardakla dans etti

Dünyaca ünlü şarkıcıdan kuzeninin düğününde bardak şov
Kapalıçarşı’da film gibi soygun! Kasadan çıkanlar şaşkına çevirdi

Kapalıçarşı’da film gibi soygun! Kasayı boşaltıp yerine bakın ne koydu
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın favori ismi için harekete geçildi

Öve öve bitiremediği isim için harekete geçti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya insanlarla dolu iş merkezini küle çevirdi! Görüntüler korkunç

İnsanlarla dolu iş merkezini küle çevirdiler
106 kişi ve kuruluşla ilgili “yeni tedbir” iddiasına yalanlama

Tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı mı? Beklenen açıklama geldi
Sedat Peker için büyük hazırlık

Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı

Milyarlık vurgunda kurtuluşun bedeli belli oldu! Tek şart var
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası

Türk futbolseverlerin beklediği haber en sonunda geldi

Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı

Netanyahu'ya tarihi ayar! İzlandalı bakan onu kendi sözleriyle vurdu
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim

Zeynep Vlahovic'i seçti, ortalık yıkıldı