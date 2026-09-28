Daha 11 yaşındaydı! Diyarbakırlı Nurhayat'ın acı sonu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evlerinin yakınında açık alandayken yıldırım isabet eden iki kız kardeşten 11 yaşındaki Nurhayat Yüzen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kardeşi E.Y.’nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olay, 26 Eylül sabah saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı kırsal Kırkkoyun Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin yaklaşık 100 metre uzağındaki açık alanda bulunan Nurhayat Yüzen ile kardeşi E.Y.’nin üzerine aniden yıldırım düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA...

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki kardeş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kardeşlerden 11 yaşındaki Nurhayat Yüzen, doktorların tüm çabalarına rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan diğer kardeş E.Y.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı