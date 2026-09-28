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Kadıköy Suadiye'de inşaat koruma kaplaması 2 kişinin üzerine devrildi, 2 yaralı var

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Kadıköy Suadiye'de inşaat koruma kaplaması 2 kişinin üzerine devrildi, 2 yaralı var
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Kadıköy Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi. Yaralı 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KADIKÖY'de bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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