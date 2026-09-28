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İzmir Konak'ta bir şahıs, sahibi olduğu köpeğe tekme atıp tasmayla sürükledi

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İzmir Konak'ta bir şahıs, sahibi olduğu köpeğe tekme atıp tasmayla sürükledi
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İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde yolda yürüyen bir şahıs, sahibi olduğu terrier cinsi köpeğe henüz bilinmeyen bir sebeple tekme attı. Tekmenin şiddetiyle savrulan köpek direnmesine rağmen tasmasından çekilerek sürüklendi ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir şahsın, sahibi olduğu köpeğe tekme atıp tasmayla sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Konak ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple sahibi olduğu terrier cinsi köpeğine acımasızca tekme attı. Tekmenin şiddetiyle savrulan köpek, korkuyla sahibinin peşinden gitmek istemeyerek direndi. Hayvanın direnmesine aldırış etmeyen adam, köpeği boynundaki tasma ile zorla sürükleyerek yoluna devam etti.

Yaşanan o şiddet anları ise sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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