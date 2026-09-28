Ankara'da jandarma operasyonunda 48 milyon 250 bin liralık 104 ton et ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince sahte gıda satışı yapan iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 48 milyon 250 bin lira olan ve halk sağlığını tehdit eden 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi.

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında sahte gıda satışı yapan iş yerine operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda M.D. isimli şahsın sahte gıda satışı yaptığı belirlendi. KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM) ve Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 48 milyon 250 bin lira olan ve halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünü, 3 sentetik uyuşturucu hap, 2 kök kenevir bitkisi ve 0,5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen et ürünleri, Sincan İlçe Tarım Müdürlüğünce imha edildi. Ekiplerce diğer suç malzemelerine de el konulurken, işletmede kaçak çalıştığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı