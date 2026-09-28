Ünlü şarkıcıdan hayranının çıkma teklifine sert yanıt: “Hiçbir beğeni yetmez”

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Country müziğin yükselen yıldızı Ella Langley, Tennessee’deki konserinin ardından yaşanan bir olayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Billboard listelerinde üst sıralara tırmanan hit şarkısı Choosin' Texas ile adından söz ettiren 27 yaşındaki sanatçı, konser sonrası otopark çitlerinin arkasından kendisine bağırarak akşam yemeği teklif eden bir hayranını sert bir dille reddetti.

Söz konusu anlar, kendisini "yayıncı Tiki" olarak tanıtan TikTok fenomeninin kaydettiği videoyla yayıldı. Görüntülerde Tiki'nin, "Ella, seninle yemeğe çıkabilmek için kaç beğeni almam gerekiyor?" diye bağırdığı, çitlerin diğer tarafında ekibiyle duran Langley’nin ise önce şaşırıp ardından tepki göstererek, "Dünyadaki hiçbir beğeni yetmez" dediği görülüyor.

Sosyal Media İkiye Bölündü

Videonun kısa sürede viral olmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar şarkıcının tavrını kaba bularak "Gülüp geçebilirdi, tepkisi fazla sert olmuş" yorumlarında bulunurken, büyük bir kesim ise Langley’e destek verdi. Şarkıcıyı savunanlar, "Tanımadığı bir erkeğe kibar davranmak zorunda değil, sınırını koymuş" ve "Çitlerin arkasından bağırarak teklif yapan birine verilmesi gereken cevabı vermiş" ifadelerini kullandı.

Gelen tepkilerin ardından video altına yorum yapan Ella Langley, durumu şu sözlerle açıkladı:

"Aslında kara mizah yapmaya çalışmıştım. Sen öyle söyleyince bir an ortam sessizleşti ve ben de gerildim."

Kalbi Boş Değil

Öte yandan, genç şarkıcının adı bir süredir meslektaşı Tucker Wetmore ile anılıyor. İkili resmi bir açıklama yapmamış olsa da, geçtiğimiz aylarda Nashville’deki bir ödülden birlikte ayrılırken ve katıldıkları etkinliklerde samimi şekilde görüntülenmişti.

Alabama’daki yerel sahnelerden çıkıp Nashville’e taşınan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Langley, bu olayla birlikte sosyal medyadaki sınır tartışmalarının da odağı haline geldi.