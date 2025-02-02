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Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum, 5 teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Milli Ordu Gözbebeğimizdir" başlıklı mesajında ihraç kararını savunan Uçum, "Sorun Mustafa Kemal'in askerleriyiz demek değil, ısrarlı emre itaatsizlikten kaynaklanan disiplinsizliktir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak subay andını okuyan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atan teğmenler, disiplinsizlik bahanesiyle Tsk'den ihraç edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi" açıklamasında bulundu. Öte yandan MSB, 3 disiplin amirinin de ayırma cezası aldığını duyurdu.

Teğmenler hakkında verilen ihraç kararına bir yorum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Uçum, ihraç kararını savundu ve "Konu asla Mustafa Kemal'in askeri olmakla ilgili değildir tamamen disiplinsizliğe bağlı askeri disiplin hukukudur. Israrlı emre itaatsizlikten kaynaklanan disiplinsizliktir" ifadelerini kullandı.

"SORUN MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ DEMEK DEĞİL…"

Uçum'un "Pazar yazısı Milli ordu göz bebeğimizdir" başlıklı yazısının tamamı şöyle; "Dört yüze yakın olduğu söylenen yeni mezun teğmen "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi. Bunların beşine ve disiplinsizlikle ilgili görülen üç sıralı amire ayırma cezası (ihraç) verildi. Gerçek buyken ayırma sebebi "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıdır demek, kasti bir çarpıtma anlamına gelir.

Eğer "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadesi, ayırma cezasının sebebi olsaydı dört yüze yakın yeni mezun teğmene soruşturma açılması ve hepsinin ihraç edilmesi gerekirdi. Demek ki sorun Mustafa Kemal'in askerleriyiz demek değil, ısrarlı emre itaatsizlikten kaynaklanan disiplinsizliktir. Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensupları hiç tartışmasız kurucu liderimiz Atatürk'ün takipçisidir. Bu konu tartışmaya açılamaz. Dolayısıyla somut konu asla Mustafa Kemal'in askeri olmakla ilgili değildir, tamamen disiplinsizliğe bağlı askeri disiplin hukukudur.

"KONU TAVİZSİZ ŞEKİLDE MİLLİ ORDUYU KORUMAKTIR"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplin tüm sistemin esasıdır. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK orduya ilişkin disiplin hukukunu tavizsiz uygulayamazsa büyük zaafa düşmüş olur. Milli Orduya verilebilecek en şedit zarar disiplinsizlik virüsünü orduya bulaştırmaktır. Buna sebep olmak da disiplinsizliğe göz yummak da ihanete kapı açar. Somut durumda eylemin askeri disiplin hukukuna aykırı olduğu yönünde genel bir eğilim oluştu. Askeri disipline aykırı eylem var ama yaptırım uygulanmamalı demek tam bir aymazlık olur. Hele konuya 'gençlik hatası hoş görülmeli' diye bakmak tamamen yanlıştır. Konu, Milli Ordudur. Konu, tavizsiz şekilde Milli Orduyu korumaktır.

O zaman tartışılabilecek tek husus bu kusurlu eylem için uygulanan yaptırımın orantılı olup olmadığıdır. Yaptırım uygulanmalı ama uygulanan yaptırım ağırdır demek ise hukuki bir iddiadır. Bu durumda bu iddianın sahipleri bunu hukuken kanıtlamak zorundadır. Tabi ki gerekçeli karara göre hukuki tartışma olabilir. En azından askeri disiplin hukuku çerçevesinde yani doğru zeminde tartışma yapılabilir, bunun hukuken anlamı da olur. Hukuk sınırları içinde kaldığı sürece bu tartışma makul kabul edilir.

İdari yargı denetiminde konu yine bütün hukuki yönleriyle ele alınır. Hukuki süreçler bittiğinde herkesin kabul etmesi gereken nihai kararlar çıkar. Ancak o aşamadan sonra kusurlu eylemleri sebebiyle yaptırıma uğramış kişilerin durumu netleşir. Onlar da kendilerine bir yol çizer. Hal böyleyken tamamen önyargıyla ve kendi ajandaları üzerinden karara karşı çıkanlar işin somut hukukuyla, yaptırım uygulanmış kişilerin gerçek durumuyla hiç ilgilenmiyor, hatta onları istismar eden yaklaşımlar bile görülüyor.

"MİLLİ ORDUMUZ TİTİZLİKLE KORUNMALIDIR"

İlginç olan karara itiraz eden bazı çevreler örtük de olsa kararı hukuken kabul ettikleri izlenimi veriyor. Belki de bu nedenle konunun esasının tartışılmasından kaçınılıyor, kararın gerekçesi hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunuluyor. Dolayısıyla karara karşı çıkan birçok çevrenin, kişinin veya muhalifin gerçek derdi askeri disiplin tartışması ve hukuk değildir. Tek dertleri bu olayı dar siyasi çıkarları için istismar etmektir. Konu Atatürk ve Milli Ordu olunca bu istismarın vebali çok büyük olur.

Fetöcü çeteden, yerli ve yabancı darbeci yuvalardan arındırılmış Milli Orduyu herhangi bir istismara konu yapmak tam bir gaflet halidir. Ayrıca bazı siyasiler, siyasi analistler, yorumcular ve medyacılar dahil belli kesimler bu ihraç işlemini; geleceğe etkisi, milli ordu-millet ilişkisi, ordu-siyaset ilişkisi gibi kendilerine cazip gelen büyük konular (!) üzerinden tartışmaya meyilliler. Buna yeltenenler ciddi yanlış yapar, hatta niyetleri öyle olmasa bile kışkırtıcı durumuna düşer.

Milli Ordu Türkiye'nin bağımsızlığının, milli gücünün ve anti-emperyalist mücadelesinin askeri güvencesidir. Milli Ordu Türkiye'nin geleceğinin temel teminatlarından biridir. Türkiye'nin Milli Ordusu küresel emperyalizme karşı mücadelede, Merkez Afro-Avrasya'nın ve dünya mazlumlarının umududur. İşin özü, göz bebeğimiz Milli Ordumuz titizlikle korunmalıdır."

Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Yüzüklerin efendisini sandıkta devirebilecek tek isim Ekrem İmamoğlu'dur, Mansur yada Özgür aday olursa CHP yine kaybeder, benden söylemesi.

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Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Mustafa Kemal'den rahatsız olanların hepsi tescilli VATAN HAİNİDİR.

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

erdoğanın askerleriyiz deseydi yinede aynı işlemi yaparmıydınız Allah için söyleyin

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Haber YorumlarıFLOZOF:

Türk Milleti elbet olanların farkında Kendi askerine yapılanı unutmaz Cemaat baskısını da görmektedir.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

AKLIMA MENEMEN GELİYOR DERVİŞ MEHMET DENEN YOBAZ GELİYOR ŞEHİT KUBİLAY GELİYOR TÜRKİYE CUMHURİYETİNE ORDUSUNA ATATÜRKÜN ASKERLERİNE ERGENEKON GİBİ ALÇAKÇA YAPILAN SALDIRILAR FETÖ VE FETÖVARİ KUMPASLAR GELİYOR

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

S… git şu akp bu ülkeye bela

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Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

Sizler Mustafa Kemalin itlerisiniz demişti bir milletvekili :)))

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Haber YorumlarıMetin:

Atatürkçü bir komutanın emri altındayken biz Tayyip’in askerleriyiz deseydiler yine emre itaatsizlikten Ordudan ihraç edecektiniz öyle mi. Yavvv he he.

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Haber YorumlarıScroll Kaynak:

İlk seçimde kurtulucak bu ülke sizden

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Haber YorumlarıVEFA:

DİSİPSİNSİZLİK MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİYİZ DİYE HAYKIRMAKSA, Türk ordusunun ve Milletinin alayı disiplinsizdir o zaman. Yaptığınız hukuksuzluğa kılıf arıyorsunuz siz!!

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