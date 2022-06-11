Erdoğan: Diyarbakır annelerinin evlatlarını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Van'da toplu açılış törenine katıldı. Diyarbakır annelerine değinen "Erdoğan, birileri terör örgütlerinin arkasına sığınarak demokrasi istismarı yaparken, biz sizlere annenizin ak sütü gibi helal olan, hak ve özgürlüklerinizi kazandırmanın mücadelesini verdik. Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Kürt değil miydi? Batılı demokrasiden bahsedenler bir kere gelip ziyaret ettiler mi? Etmediler. Onların derdi başka, bizim bambaşka. 13- 14 yaşındaki, Diyarbakır annelerinin evlatlarını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız" dedi.

?Toplu açılış ve mitinge katılmak üzere Van'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferit Melen Havalimanı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Havaalanından, toplu açılışın yapılacağı kent merkezindeki Beşyol Meydanı'na kadar otobüsle gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyunca kendisini karşılamaya gelenleri selamladı. Burada kendisini bekleyen kalabalığa konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1,5 yıl aradan sonra tekrar Van'a geldiğin belirterek yaptıkları hizmetleri anlattı. Doğu'nun yükselen yıldızı, bölgesinin lokomotifi, tarih ve medeniyet şehri Van'a her gelişinde sevgiyle, coşkuyla karşılandığını belirterek şöyle konuştu:

Toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Yapılan konuşmanın ardından eserlerin toplu açılışını yapan Erdoğan, gençlerle buluşmak üzere Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında bulunan Van-Kocaeli Dostluk Parkı'na geçti.