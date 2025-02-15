Bakan Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı: PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalılar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, " Şam'daki arkadaşlarımızın PKK/ Ypg'den kurtulmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz. Çünkü PKK/ Ypg, Suriye ve tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN'DAN SURİYE'YE "PKK/YPG" ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Bakan Fidan, konferansta terör örgütü PKK/ Ypg ile mücadeleye ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Suriye'nin yeni yönetimine seslenen Fidan, terör örgütünün tüm bölge için tehdit olduğunu vurguladı.

"PKK/YPG'DEN KURTULMAMIZA YARDIMCI OLMALARINI BEKLİYORUZ"

Bakan Fidan şunları söyledi: "Şam'daki arkadaşlarımızın PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz. Çünkü PKK/YPG, Suriye ve tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor. Teröristler, Suriye'nin kuzeyinde toplanıp, kendilerini DEAŞ'a karşı savaşmak bahanesiyle gizliyorlar. Ama bölgede DEAŞ'a karşı bir savaş yok.

"SADECE BİZİM İÇİN DEĞİL, BÖLGEMİZ İÇİN DE BÜYÜK SORUN"

Bu insanlara ülkenin üçte birini işgal etmelerine, petrol ve doğalgaz sahalarına oturmalarına ve ülkenin kaynaklarını soymalarına izin verilemez. Milyonlarca Suriye halkının, bu petrol ve doğalgazdan faydalanamaması kabul edilemez. Bu güvenlik tehdidi bitmeli ve bu, sadece bizim için değil, aynı zamanda bölgemiz için de büyük bir sorun."