Hamas'tan Trump'a yanıt: Aynı şeyi İsrail'den de talep edin

Donald Trump'ın süre tanıdığı Hamas resti çekti
Palandöken'de çığdan kurtulan kayakçı o anları paylaştı

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten
Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

Kayyum kararı, şehri karıştırdı: 200'e yakın kişi gözaltında

Bakan Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı: PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin yeni yönetimine terör örgütü PKK/YPG ile ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Fidan, "Şam'daki arkadaşlarımızın PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz. Çünkü PKK/YPG, Suriye ve tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, " Şam'daki arkadaşlarımızın PKK/ Ypg'den kurtulmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz. Çünkü PKK/ Ypg, Suriye ve tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN'DAN SURİYE'YE "PKK/YPG" ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Bakan Fidan, konferansta terör örgütü PKK/ Ypg ile mücadeleye ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Suriye'nin yeni yönetimine seslenen Fidan, terör örgütünün tüm bölge için tehdit olduğunu vurguladı.

"PKK/YPG'DEN KURTULMAMIZA YARDIMCI OLMALARINI BEKLİYORUZ"

Bakan Fidan şunları söyledi: "Şam'daki arkadaşlarımızın PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz. Çünkü PKK/YPG, Suriye ve tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor. Teröristler, Suriye'nin kuzeyinde toplanıp, kendilerini DEAŞ'a karşı savaşmak bahanesiyle gizliyorlar. Ama bölgede DEAŞ'a karşı bir savaş yok.

"SADECE BİZİM İÇİN DEĞİL, BÖLGEMİZ İÇİN DE BÜYÜK SORUN"

Bu insanlara ülkenin üçte birini işgal etmelerine, petrol ve doğalgaz sahalarına oturmalarına ve ülkenin kaynaklarını soymalarına izin verilemez. Milyonlarca Suriye halkının, bu petrol ve doğalgazdan faydalanamaması kabul edilemez. Bu güvenlik tehdidi bitmeli ve bu, sadece bizim için değil, aynı zamanda bölgemiz için de büyük bir sorun."

Bakan Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı: PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
img

Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
img

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

Kara Kartal ikinci yarıda geri döndü
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun
MİT'ten 90 yıllık istihbarat raporu: İngiliz casus gazeteci kılığında Atatürk ile görüşmüş

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
CHP lideri Özel: Türkiye'nin siyasi tarihinin en gülümseten fotoğrafını çektirdik

Özel'in toplantıya damga vuran fotoğrafa yorumu ilginç oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.