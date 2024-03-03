6 Şubat depreminde eşini ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden dünyaevine girdi
6 Şubat depremlerinde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük Naz Akdoğan ile hayatını birleştirdi. 52 yaşındaki Çetin, rüya gibi bir nikah töreniyle yeniden dünyaevine girdi.
Ak Parti Gaziantep İl Başkanı 52 yaşındaki Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük Avukat Naz Akdoğan ile evlendi.
NİKAH TÖRENİNE, SİYASET CAMİASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI
Odatv'nin haberine göre şatafatlı nikah merasimine siyaset camiasından da önemli isimler katıldı. 28 Ocak'ta nişanlanan çiftin nikah törenine, AK Parti Teşkilat Başkanı, Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Enerji Tabi Kaynakları Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mesut Bozatlı, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın, GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, eski milletvekilleri Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer katıldı.
6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE EŞİ VE OĞLUNU KAYBETMİŞTİ
Geçtiğimiz 7 Temmuz'da il başkanlığı koltuğuna oturan Çetin, 6 Şubat depremlerinde önce diş hekimi eşi Aylin Dilbaz Çetin'i sonra da eczacılık öğrencisi oğlu Mehmet Fevzi Çetin'i kaybetti.