DEM Parti'nin Meclis'te yapacağı görüşmeler de Ahmet Türk de yer alacak

İmralı'da Sırrı Süreyya Önder'le birlikte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen HDP Milletvekili Pervin Buldan, yılbaşından sonra Meclis'teki partilerle görüşmeye başlayacaklarını söyledi. Buldan, "Bu görüşmeleri yine Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yapacağız ama büyük olasılıkla Ahmet Türk de katılacak heyetimize." dedi.